幕後／綠營揭藍營武鬥陳菊2目的　竊喜只留下玉珍的帽子、雪生的肚子

▲反對監察院長陳菊監委提名名單，國民黨立委陳玉珍戴著安全帽在主席台上打坐。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨14日強力杯葛監察院長被提名人陳菊的審查會。資深選戰幕僚搖著頭說，藍營醉翁之意根本不在陳菊，只是藉機抹黑綠營地位崇高的菊姐，同時試圖找回深藍支持者的激情，只是抗議、打架搞了半天，最後留給國人的印象，卻只剩打立委的助理、陳玉珍的帽子與陳雪生的肚子。

事實上，在13日的晚上，各界都知道民進黨在席次多數的優勢下，只要坐等週五表決即可，甚至藍營自己也深知，監察委員人事案實在很難有轉圜；不過，民進黨陣營評估，國民黨隔天初步會有肢體衝突，先讓新聞有畫面張力，接著再讓陳菊上備詢台，立委們再以車輪戰，或是聯合質詢等方式，來顯現藍委圍剿陳菊的氣勢。

國會人士說，但是似乎太高估國民黨團了，他們放棄以民主形式來跟陳菊正面對決，反而是直接翻桌，把議場設備破壞，直接佔領主席台杯葛審查會；他笑說，藍營佔領完，應該很多人內心有濃厚騎虎難下的後悔感，搞不好還希望綠營趕快清場，讓他們有個台階下，大家不用那麼累還要睡議場。

在民進黨的策略上，檯面上說，會等設備修復之後，再清場繼續開會；但是，事實上根本沒有提前清場的必要，只要養精蓄銳等到週五再驅離，直接表決就好。國會人士嘲諷地說，「今天才禮拜二喔，國民黨能撐到週五嗎？」

▼立法院臨時會院會監察委員資格審查，朝野搶占主席台，國民黨立委陳雪生的肚子頂到民進黨立委范雲，遭控性騷擾。（圖／記者屠惠剛攝）



站在選戰策略的角度，資深選戰幕僚分析，國民黨醉翁之意絕對不在陳菊，目的只有兩個，第一是利用這個機會，極盡可能抹黑綠營有極高聲望跟份量的陳菊；其次，則是想用激烈的抗爭作為，激起2020選戰、罷韓之後，已潰散的深藍支持者的情緒。

該幕僚指出，國民黨的戰略目標，應不在人事案，而是想凸顯自己的價值，至於是什麼價值，其實是沒有價值，「要廢考監嗎？沒有，要九二共識嗎？也不知道。」他說，國民黨強攻陳菊目的很簡單，就是在沒有方向，空間迷向時，看有沒有深藍支持者感動他們的激情。

資深選戰幕僚說，如果他是國民黨主席江啟臣，會讓陳菊上備詢台，然後以他為首，排出前三強棒立委，接連在媒體面前、國會殿堂上，當面重砲攻擊陳菊，並論述為何反對陳菊？何時廢考監？

資深選戰幕僚表示，國民黨打架打了半天，還受傷濺血，不讓陳菊上台備詢，結果民進黨輕鬆出一招，丟出2014年審查馬系監察委員的影片，讓媒體播當年民進黨「擊落11位」馬英九提名監委的質詢畫面，國民黨就被擊倒了。

該幕僚說，這其實凸顯江啟臣的領導性格，就是戰略不明、攻守無據，審查會沒有擺出國民黨的黃金陣容，最後在國人的印象中，只留下打立委的助理、陳玉珍的帽子，還有陳雪生的肚子。

▼立法院臨時會院會監察委員資格審查，朝野議場後門推擠衝突 ，不少助理被質疑加入戰局打立委。（圖／記者屠惠剛攝）

