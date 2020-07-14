▲立法院臨時會院會，國民黨、民眾黨聯手抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

前總統府秘書長陳菊14日首度以監察院長被提名人身份赴立院備詢，在國民黨內外夾擊下，陳菊最後未成功站上備詢台，而是待在議場休息室4個多小時，於中午11點28分在民進黨團總召柯建銘及數十名警力保護下迅速離開。

據了解，國民黨團事前經過兩次黨團大會及幹部會議密集沙盤推演，最後分成三階段「調虎離山」，成功突襲議場並阻止陳菊上台備詢，「目的就是把陳菊最狼狽的模樣突顯出來。」

知情人士表示，國民黨團上週起就開始針對今天的行動進行沙盤推演，上週五召開黨團大會討論，初步有兩方向，包括「讓陳菊進入立院，但不讓她上台備詢」以及「阻擋陳菊進立法院」等方案，最後在13日下午4點緊急召開黨團大會，敲定最終方案，也就是分三階段攻勢突襲，讓陳菊進入議場後，阻擋她上台接受審查。

▲國民黨擋陳菊備詢。（圖／國民黨團提供）

為讓陳菊順利完成審查，民進黨團昨天起安排立委輪班駐守議場大門，知情人士指出，機關首長大多是坐車從青島東路的側門進立院，在議場後門下車，因此側門、後門最有可能發生衝突。國民黨團攻勢分為三大階段，第一階段是所有藍委在凌晨4點集合，安排鄭正鈐、洪孟楷、魯明哲等男性立委，以及呂玉玲、萬美玲、張育美、葉毓蘭、等女立委在青島東路入口靜坐，「讓民進黨誤以為我們要阻擋陳菊進入立法院。」

第二階段則是議場後門，包括林奕華、鄭麗文等女性立委試圖阻擋陳菊，「讓民進黨以為我們要跟陳菊當面衝突」，實際上則是掩護負責突破前門的男立委，後來陳菊在數十名員警及民進黨立委掩護下，於7點16分進入議場。

▲國民黨攻議場後門，阻擋陳菊座車。（圖／記者屠惠剛攝）

知情人士表示，國民黨團前兩階段成功把大部分的民進黨立委引到側門和後門防守，便趁著前門人少時啟動第三階段，以林為洲、蔣萬安等男立委為首衝進議場，並破壞講台、佔領主席台，不讓陳菊上台備詢。

▲國民黨佔議場主席台，並推倒發言台。（圖／記者屠惠剛攝）

該名人士認為，此次武攻每個階段的目的都達到了，黨團一直都把主席台當作決戰點，並沒有要阻擋陳菊進立院，而是透過三波攻勢，「目的是把陳菊最狼狽的模樣突顯出來。」

國民黨立委約於11點20分聚集在議場後門抗議，一度還與民進黨立委隔空互嗆，接著傳出陳菊可能從右方側門離開，國民黨立委隨即前往阻擋，民進黨團卻選擇調虎離山，最後在部分立委的護送下，讓陳菊由左方側門坐上黨團總召柯建銘的座車，並在兩排警察列隊下於11時28分快速離開立法院。

▲陳菊離開立法院。（圖／讀者提供）