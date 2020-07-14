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范雲被陳雪生「頂三次」怒控性騷擾…竟遭諷：不會懷孕！　

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▲▼立法院臨時會院會 審查陳菊 7點議場開放 朝野立委搶佔主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院臨時會院會，朝野立委搶佔主席台。范雲著紅色背心。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立法院黨團14日再度佔領議場抗議監察院人事案，藍綠雙方於議場內爆發肢體衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生性騷擾，背部遭對方一直用肚子頂三次，讓她直呼很噁心。

范雲透過臉書表示，當時站在主席台，背後沒人並不擁擠，但陳雪生跑到後面，用的肚子頂她的背至少三次，范雲當場斥責陳雪生，「你用肚子壓我很噁心，這已經是性騷擾了」，但陳雪生則反嗆，「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾。」

范雲描述，當下直接對著同時攻佔主席台的國民黨委員們，包括立委蔣萬安說』 國民黨的性別平等程度太差了，國民黨應該要教育自己的委員」，而作為國民黨書記長的蔣萬安當場默不吭聲，陳雪生委員從頭到尾都在嘻笑。

面對這樣的狀況，范雲無奈表示「國民黨真的不意外」，且陳雪生一再表達不會懷孕就不是性騷擾，她怒轟只是如此下流還是有五百萬票，不相信有性別意識的人投得下國民黨。

立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，國民黨團欲阻擋陳菊進入立法院，但陳菊仍在上午7時16分在民進黨立委的護送下，順利進入立法院議場。不過由於國民黨團持續佔領議場主席台，陳菊於上午11時28分在民進黨立委的護送下順利離開立法院。

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