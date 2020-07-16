快訊／民進黨花50分鐘奪回主席台！　游錫堃16：36進議場宣布開會

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會本週排定處理監察院人事同意權案，由於國民黨團占領議場主席台，導致審查會無法進行，民進黨團預計在17日進行監察院人事同意權案投票。民進黨立委郭國文、鄭運鵬於16日下午3時46分發難衝上主席台，民進黨團正式啟動「清場」，立法院長游錫堃於4時36分時進入議場宣布開會，經表決通過民進黨團提案，監察院人事同意權案提報院會，以無記名投票表決。

立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，國民黨團發動佔領議場主席台，導致陳菊無法在表定時間上台接受詢問，陳菊也於接近中午在民進黨立委的護送下順利離開立法院。此後，由於國民黨立委持續佔領主席台，議場設備也遭到破壞，審查會因而無法依原定議程進行。

▲立法院長游錫堃宣告開會。（圖／記者林敬旻攝）



為使監察委員人事同意權案能在17日順利表決，民進黨立委月約於16日下午2時陸續抵達議場，國民黨立委則聚集在主席台上準備應戰，郭國文於3時30分左右開始收拾國民黨在地上放置的海報與手版。隨後約於3時46分，由鄭運鵬與郭國文發難衝上主席台，民進黨團正式啟動「清場」。

雙方僵持至約下午4時36分，游錫堃正式進入議場宣布開會，並依照民進黨團提議通過議程，並在4時48分宣告散會，國民黨立委則在台下以寶特瓶敲打桌面，並高喊「游錫堃作弊」、「表決無效，民進黨作弊」。

游錫堃在民進黨立委保護下，宣讀民進黨團提案，監察院人事同意權案審查會因主席台被占據，會議無法進行，致使被提名人無法說明，建請停止說明及詢答，提報院會以無記名投票表決。

表決結果，出席57人中，贊成53人、反對4票，通過民進黨團提案，停止說明及詢答，將監察院人事同意權案，提報院會，以無記名投票表決。

根據立法院議程規劃，監察院人事同意權案於13日舉行公聽會、14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會，並於17日進行監察院人事同意權案表決。

▼國民黨立委陳玉珍遭排除。（圖／記者林敬旻攝）



其他人也看了這些...

►幕後／綠營揭藍營武鬥陳菊2目的 竊喜只留下玉珍的帽子、雪生的肚子

►幕後／國民黨突襲議場3階段攻勢曝光 目的要「凸顯陳菊最狼狽模樣」

►國民黨團分三班制堅守議場 民進黨團「待設備修復就考慮排除」

更多熱門新聞...

►范雲被陳雪生「頂三次」 怒控性騷擾…竟遭諷：不會懷孕！

►全文／陳菊向全體國人報告：憲改完成廢除監察院後會光榮離開

►圖／立院藍綠推擠！林俊憲疑勒脖林為洲 王定宇、洪孟楷肢體衝突

►振興一下我們的美麗