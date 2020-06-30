「港湖胖虎」升級…「國民黨嚇到不敢來」　高嘉瑜：唱太好變成享受

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立法院黨團佔領立院抗議監院人事案，民進黨立委高嘉瑜29日笑稱要用「歌聲」化解對立，30日高嘉瑜到立法院備戰，接受媒體訪問時表示，現在越唱越好，已經是歌手等級，怕唱得太好變成享受。

▲高嘉瑜。（圖／記者黃國霖攝）



藍綠為監察院人事案29日上午在立法院爆發衝突，為確保30日議程能順利，民進黨已發布甲級動員。高嘉瑜早上6點就到立法院備戰，等到9點進入議場發現一片空蕩蕩，並在臉書發文表示，「國民黨一個都沒來，是在怕什麼？嚇到不敢來！」

高嘉瑜受訪時表示，歌聲就是她的最強戰力，要對國民黨心戰喊話，連總召柯建銘都要她逮到機會就上場唱歌，不過國民黨今天卻都沒出現，「不知道是聽到什麼風聲，嚇到不敢來。」

不在乎「港湖胖虎」的封號，高嘉瑜對自己歌聲相當有自信，她表示，昨天在立法院巡迴演唱《隱形的翅膀》，為所有值班的員警加油打氣，幫他們提振精神。

高嘉瑜也亮出目前的拿手歌單，包括《紅豆》、《一剪梅》、《蘭花草》，現場也清唱一段《蘭花草》，唱完後自信的說，「我現在已經是歌手等級，有點不好意思，怕反效果唱得太好聽，他們（國民黨）會捨不得離開，原本要讓他們嚇到逃出立法院，結果反而變成一種享受。」

對於國民黨缺席，網友留言討論，「怕妳唱歌啊」、「怕聽歌吧」、「哈哈，怕妳對他(她)們高歌一曲嘛」、「看到昨天的大啦叭 ，嚇到了，想說你要開演唱會，今天就不敢太早來」、「聽到要唱個三天三夜就不敢去了」。

▲立法院臨時會第二天，國民黨團議場缺席。（圖／記者屠惠剛攝）

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