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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／民進黨不到十分鐘破門進議場！　藍綠對峙爆肢體衝突

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記者楊蕓／台北報導

為反對陳菊擔任監察院長，立法院國民黨團28日下午衝入議場，佔領主席台，並用用鐵鍊反鎖大門。民進黨團29日上午先用油壓剪掉繩子，11時11分直接將綁在大門的鐵鍊剪掉，要將藍委拉下主席台，但大約7分鐘，其中一門已完全敞開，民進黨立委紛紛進場撕下標語、搬離椅子，場面相當混亂，國民黨團立委全部集結在主席台上，不斷高喊「無恥酬庸，反對到底！」

民進黨立委從主席台後方兩門破門進入，藍委持續高喊「推出去！推出去！」不到7分鐘，其中一門已幾乎敞開，民進黨立委進入高喊「開會！開會！」並撕下標語、試圖搬開椅子。

目前藍委持續佔領主席台，林為洲、蔣萬安把鐵鍊綁在自己身上，意味打死不退的決心，兩側出入口也被大量的桌椅堵住，現場立委則持續在桌上噴漆。

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