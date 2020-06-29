圖／藍綠立委上演全武行！　葉毓蘭緊抓鐵鍊守主席台遭綠委壓制

▲國民黨團攻占立法院議場，朝野立委肉搏戰搶鐵鍊。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

為反對陳菊擔任監察院長，立法院國民黨團28日下午佔領議場，民進黨團29日上午11:11直接將綁在大門的鐵鍊剪掉，破門而入後，將藍委一個一個拉下主席台，場面相當火爆、零星衝突不斷，最後大約在12:06左右清空，其中，國民黨立委葉毓蘭趴在主席台上死守，一度遭民進黨立委王美惠、賴品妤、蘇巧慧等包圍，苦撐幾分鐘後仍被抬離出場。

▲葉毓蘭力守主席台。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

今天上午，民進黨立委為了進場開談話會，先是在議場二樓與國民黨隔空對嗆，接著11點開始，試圖從各入口破門而入。林為洲號召藍委「集結主席台」，並將鐵練的一頭綁在主席台的麥克風上，另一頭則綁在自己的腰上，堅定霸佔主席台。另外，主席台兩旁有立委分別站崗，兩側出入口也被大量的桌椅堵住。

不料，民進黨立委11:11仍從主席台後方兩門破門而入，約不到7分鐘，其中一門已幾乎敞開，民進黨立委進入高喊「開會！開會！」並撕下標語、試圖搬開椅子，隨後開始一個一個把國民黨立委拉出場外。

由於民進黨人數優勢，約11時40分，國民黨已失守主席台，大部分藍委都被架離出場，或持續在主席台下支援，撐到最後一刻的是葉毓蘭、溫玉霞、李貴敏和林奕華，不過，畫面中可以看到，葉毓蘭一度遭民進黨立委王美惠壓制，

此外，國民黨立委洪孟楷也指控遭民進黨立委吳秉叡架脖，直批「是想殺人嗎？」還一度哽咽說「一瞬間想到一歲六個月的女兒」。稍早，洪孟楷拿出驗傷單，並表示被診斷為頸部挫傷。

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