快訊／國民黨攔不住！　監察院人事同意權案7/17投票

▲國民黨團攻占立法院議場現衝突。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

為反對陳菊擔任監察院長，立法院國民黨團28日下午衝入議場，佔領19個小時後，民進黨團在29日上午11時11分成功以油壓剪剪斷鐵鍊成功破門而入。立法院長游錫堃於中午12點20分進入議場，靠著多數優勢表決通過民進黨團所提召開臨時會提案。根據下午通過的議程，7月10日上午進行考試院人事同意權案投票、7月17日進行監察院人事同意權案投票。

民進黨團提請立法院於6月29日至7月22日召開臨時會，處理前瞻二期預算、農田水利法、國民法官法3件法律案，以及國家通訊傳播委員會、考試院、監察院3項人事同意權案，同時也將處理華航、護照正名公決案。

立法院29日下午召開第1會期第1次臨時會院會，議程規劃按照民進黨團提案表決通過。考試院人事同意權案，7月7日舉行公聽會、7月8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，7月9日進行考試委員被提名人審查會、7月10日上午進行考試院人事同意權案投票。經表決後照案通過。

監察院人事同意權案部分，民進黨團提案在7月13日舉行公聽會、7月14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會、7月17日進行監察院人事同意權案投票。經表決後照案通過。