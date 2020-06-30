洪孟楷被控偷襲邱議瑩　國民黨團怒嗆不實指控：打人是民進黨的專業

▲國民黨團攻占立法院議場現衝突，洪孟楷指控吳秉叡鎖喉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨佔領立法院議場持續19小時後於29日落幕，在藍綠推擠過程中，國民黨立委洪孟楷指控遭民進黨立委吳秉叡架脖、被張宏陸扯衣，還舉出驗傷單證實頸部挫傷，但張宏陸事後爆料，是洪孟楷先對民進黨立委邱議瑩動手，他才上前把洪孟楷拉開，對此，國民黨團30日出示新聞畫面回擊，民進黨慣性以女性委員受傷、被打的假新聞轉移自己委員打人的焦點，「多數暴力是你們的專長，打人是你們的專業」，要求民進黨把話收回。

國民黨團30日下午發表聲明，批評民進黨團「暴力黨，暴力慣犯，打人的喊救人！」並指昨天立法院議場主席台議事攻防，從媒體還原現場狀況來看，只看到吳秉叡以鎖喉強勒，將洪孟楷壓制在地、張宏陸如同流氓小弟一般，將洪孟楷強制抓著衣領靠牆，更被民進黨其他委員拖往議場後方。

國民黨團質疑，請問這不是暴力，什麼才是暴力？除強力譴責暴力，也對民進黨慣性以女性委員受傷、被打的假新聞轉移自己委員打人的焦點，感到不恥。

國民黨團強調，昨天現場在旁目睹一切的林奕華、陳雪生都表示，只看到洪孟楷被民進黨委員以粗暴的方式對待，呼籲民進黨團不必「見笑轉生氣」，「運用多數暴力是你們的專長，打人也是你們的專業！畫面會說話！打女人這不實指控，請民進黨委員吞回去！」

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