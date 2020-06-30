歷任黨主席留下來的破攤子　蔡正元讚江啟臣：初試啼聲的戰役可圈可點

▲前國民黨立委蔡正元。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團28日下午以「德不配位，撤換陳菊」訴求占領立法院議場，並揚言要攻占三天三夜，但隔日被民進黨團破門清場，抗議正式落幕。對此，前國民黨立委蔡正元30日表示，國民黨雖然功敗垂成，但在過去歷任黨主席留下來的破攤子中，國民黨主席江啟臣和黨團能有此成績，真是可圈可點。

蔡正元表示，此次突襲議場近20小時，遭民進黨包圍擊敗，雖然功敗垂成，但表現可圈可點，是一次成功的突襲。

另外，蔡正元在臉書上也列出三點分析，第一，突襲議場保密周全，這在過去是從來就做不到的事，這回能辦到真是可圈可點。

第二，「正確地選對抗爭議題」，前總統府秘書長陳菊的人馬有一大堆案子，還在監察院處理中，而陳菊此時不適任監察院長，是淺顯易懂的訴求，國民黨選擇這個訴求出擊，是可圈可點的戰略決定。

第三，國民黨歷經兩次大選慘敗，留在立法院的委員，都是傷痕累累的兵將，此次突襲人少力薄，能邊練兵邊打仗，有這些戰績，已經是江啟臣領導的黨中央，在人糧兩缺的囧境中，初試啼聲的戰役，非常可圈可點。

蔡正元強調，總結來說，過去歷任黨主席留下來的破攤子，讓國民黨現在的黨主席和黨團能有此成績，真是可圈可點。