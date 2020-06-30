藍營全力反陳菊擔任監察院長　賴清德建議國民黨這麼做…

記者林悅／台南報導

國民黨立院黨團6月28日突襲式佔領立法院，抗議總統蔡英文提名陳菊擔任監察院長，副總統賴清德30日參觀黑橋牌工廠時表示，如果國民黨已經同意廢除監察院，已形成共識共同修憲，把考、監兩院廢除掉，這才是進步作法，如果說國民黨沒有辦法廢掉，只是進行一昧抗爭的話，相信國人應該也不會支持。

▲副總統賴清德呼籲讓監委人選進入實質審查進行質詢，他相信陳菊被提名人一定有辦法好好的答覆。（圖／記者林悅翻攝）

賴清德指出，只要監察院存在的一天，總統就有責任要提名，立法院的責任則是行使同意權，如果不這樣做的話，都算是違憲。因此，今天蔡英文總統基於憲法的要求，將監委名單送到立法院，不分朝野，也都有責任進行實質審查。

如果國民黨現在已經同意廢除監察院的話，大家可以形成一個共識，這次是最後一次進行實質審查，然後共同修憲，把考、監兩院廢除掉。賴清德強調，這才是一個進步的作法，如果說沒有辦法廢掉，只是一昧進行抗爭的話，相信國人應該也不會支持。

賴清德認為，其實在進行審查的時候，可以針對監察院院長、被提名人陳菊的每一件事情，提出來質詢。賴清德表示，他相信陳菊一定有能力給予非常好的答覆，如果說不針對陳菊進行實質的審查，而只是說她在高雄市長期間有多少的「糾正」，賴清德認為這不夠公正、客觀。

賴清德說，陳菊在高雄主政12年，合併前4年、合併後8年，總共有12年時間，大家可以看看，不論是台北市長郝龍斌，或是新北市長朱立倫，甚至之前的周錫偉市長，這12年當中，哪一個施政被「糾正」的案子比較多？不難看出，其實在北高3個城市裡面，高雄市長陳菊主政的時候，是被監察院「糾正」的案件是最少的。

賴清德強調，如果委員對陳菊有任何的意見，可以在審查時提出質詢，陳菊早期從事民主運動，也曾被關進黑牢，對人權的堅持從來都沒有任何退縮，陳菊也擔任過台灣人權基金會理事長，對台灣的人權其實是用心非常非常的多，貢獻也非常大。

賴清德認為，陳菊被提名為監察院，來負責人權委員會，他覺得是非常適當。賴清德說進入實質的審查，然後針對每個委員想要知道的部分提出質詢，賴清德：「我相信陳菊被提名人一定有辦法好好的答覆」。

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