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快訊／民進黨祭「油壓剪」破門了　藍委自綁鐵鍊死守主席台

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▲▼民進黨立委破門進入議場。（圖／記者楊亞璇攝）

▲民進黨立委破門進入議場。（圖／記者楊亞璇攝）

記者徐政璿／台北報導

為反對陳菊擔任監察院長，立法院國民黨團28日下午衝入議場，佔領主席台，並用用鐵鍊反鎖大門。民進黨團29日上午先用油壓剪掉繩子，11時11分直接將綁在大門的鐵鍊剪掉，綠委一個一個堆在門口的椅子搬出去，藍委則試圖抵擋，目前雙方對峙中。

目前藍委持續佔領主席台，林為洲、蔣萬安把鐵鍊綁在自己身上，意味打死不退的決心，兩側出入口也被大量的桌椅堵住，現場立委則持續在桌上噴漆。

▲▼民進黨立委破門進入議場。（圖／翻攝ETtoday直播）

▲▼民進黨立委破門進入議場。（圖／記者楊亞璇攝）

民進黨立委林宜瑾、趙天麟、鍾佳濱、高嘉瑜、吳思瑤、洪申翰、陳歐珀、余天、周春米等人，在上午10時20分左右，進入議場二樓的媒體區。民進黨立委們看到現場被國民黨立委攻佔的凌亂，有人拿起手機拍照記錄，也有委員直接跟一樓與主席台的國民黨立委們相互對罵了起來。

據了解，藍營策劃此次行動在本週三黨團大會討論，最後由黨主席江啟臣親自拍板後，攻防細節再交由黨團規劃。內情人士透露，這次算準了民進黨會仗勢多數以逸待勞，把端午連假放好放滿的心態。

內情人士坦言，監察院人事案社會高度關注，就連立場一向偏綠的時代力量，做出的民調都有高達52.4%的民眾認為陳菊「不能」發揮監委職權徹查弊案，台灣民眾黨也早已表態會對陳菊投下反對票，國民黨身為對大在野黨必須擔任杯葛的領頭羊，僅管人數遠遠少於民進黨。

▲▼國民黨團攻占立法院議場現場。（圖／記者屠惠剛攝）▲▼國民黨團攻占立法院議場現場。（圖／記者屠惠剛攝）

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