快訊／國民黨失守主席台　柯建銘遭麵粉波及全身白

記者徐政璿／台北報導

為反對陳菊擔任監察院長，立法院國民黨團28日下午衝入議場，佔領主席台，並用用鐵鍊反鎖大門。民進黨團29日上午11時11分直接將綁在大門的鐵鍊剪掉，綠委將堆在門口的椅子一個一個搬出去，接著硬是將國民黨立委從主席抬中拉下來，藍委奮力抵抗並高喊：「無恥酬庸，反對到底！」。不過，約11時40分，國民黨已失守主席台。





▲民進黨總召柯建銘遭國民黨「麵粉」攻擊。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨用油壓剪斷開鏈子後，從主席台後方的左右通道分進合擊，由男性立委鄭運鵬、蘇震清、林俊憲、鍾佳濱、劉建國等打頭陣，進入議場後，黨團總召柯建銘在現場幫忙搬椅子，被國民黨的「麵粉」攻勢波及，委員管碧玲好心要幫將麵粉拍掉，但他有點尷尬地謝謝對方，自己清理。

據了解，藍營策劃此次行動在本週三黨團大會討論，最後由黨主席江啟臣親自拍板後，攻防細節再交由黨團規劃。內情人士透露，這次算準了民進黨會仗勢多數以逸待勞，把端午連假放好放滿的心態。

內情人士坦言，監察院人事案社會高度關注，就連立場一向偏綠的時代力量，做出的民調都有高達52.4%的民眾認為陳菊「不能」發揮監委職權徹查弊案，台灣民眾黨也早已表態會對陳菊投下反對票，國民黨身為最大在野黨必須擔任杯葛的領頭羊，僅管人數遠遠少於民進黨。

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