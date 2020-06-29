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臨時會Day2／民進黨24小時輪班、6點甲動　藍綠白攻防重點一次看

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記者徐政璿／台北報導

立法院談話會28日經民進黨多數優勢表決通過，自6月29日下午至7月22日舉行臨時會。為了擔心再遭到國民黨突襲，民進黨立院黨團下午6點開始，在議場門口排班鎮守，30日上午6點發布甲級動員令，確保搶到排案權。

▲▼民進黨團守在議場門口。（圖／記者楊蕓攝）

▲民進黨團守在議場門口。（圖／記者楊蕓攝）

為反對陳菊擔任監察院長，立法院國民黨團28日下午衝入議場，佔領19個小時後，民進黨團在29日上午11時11分成功以油壓剪剪斷鐵鍊成功破門而入。立法院長游錫堃於中午12點20分進入議場，靠著多數優勢表決通過民進黨團所提召開臨時會提案。

▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突 朝野立委肉搏戰 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團攻占立法院議場現衝突。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

臨時會第二天，預計將審理前瞻基礎建設第二期預算、農田水利法草案以及國民參審法草案。其中，國民黨認為，農田水利法草案處分人民團體財產的相關條文有很大爭議，水利會改制不必急，延到12月或明年再上路也可以；至於國民參審法草案，則是時代力量疾呼改革的法案。

農田水利法草案把原為公法人的農田水利會改制公務機關，在委員會審查時就爭議不斷。不只國民黨反對，就連前台南縣長蘇煥智和前立法委員林濁水等人，皆認為農田水利會改為公務機關，是政府奪財集權之舉，連日據時代都必須賦予農民自治的權利，卻被標榜民主進步的民進黨沒收，不可思議。

▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突 朝野立委肉搏戰 。（圖／記者屠惠剛攝）

除了法案外，總統府秘書長蘇嘉全29日下午13時30分將率領考試委員被提名人拜會各黨團，民眾黨已明確表態拒絕會面。團總召賴香伶受訪表示，民眾黨聚焦在廢考監修憲主軸，希望撤回人事案，因此也拒絕考委的拜會，不是針對特定人拒絕反對，而是針對制度性表達執政黨不努力、不面對事情而反對。

根據議程，考試院人事同意權案，7月7日舉行公聽會、7月8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，7月9日進行考試委員被提名人審查會、7月10日上午進行考試院人事同意權案投票。

監察院人事同意權案部分，民進黨團提案在7月13日舉行公聽會、7月14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會、7月17日進行監察院人事同意權案投票。

▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突後 朝野攻守易位 國民黨喊口號干擾開會。（圖／記者屠惠剛攝）

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