時力向考委被提名人重申2主張　邱顯智批藍白拒見「消極不行使職權」

▲時代力量黨團總召邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

總統府秘書長蘇嘉全30日下午率考試院院長、副院長及考試委員被提名人拜會立法院長游錫堃，隨後轉而拜訪時代力量立法院黨團。時代力量黨團總召邱顯智表示，時力對考試院人事同意權會嚴格審查，也希望所有被提名人通過國會同意權後，能夠思考廢除考監的修憲案通過後，相關職務移轉安排的準備，「我們真的很希望這一屆是最後一屆的考監」。

邱顯智表示，站在國會議員與在野黨的立場，時代力量的態度非常清楚，就是對考試院的人事同意權要嚴格審查，相信這也是國人的期待。他說，時力會推出自己推薦的專家學者參與公聽會，黨團會做好充分的準備。

邱顯智也提到，考監存廢的話題在國內討論已久，就憲法層次的問題來說，時力希望我國能夠比照其他先進國家，擁有三權分立的憲法，也比較符合當代憲法的潮流，因此應該透過修憲廢除考監兩院，希望所有被提名人通過國會同意權後，能夠思考廢除考監的修憲案通過後，相關職務移轉安排的準備，「我們真的很希望這一屆是最後一屆的考監」。

邱顯智說，考試權與監察院的權力歸屬，應該回到行政、立法、司法三權分立的架構，假使考試院被提名人通過國會同意權，也要對職務將來如何回歸有所思考，這也是時代力量黨團一貫的立場。

▲考試院長被提名人黃榮村。（圖／記者林敬旻攝）



考試院長被提名人黃榮村回應，有關時代力量黨團先前提出的問券，被提名人都很認真地逐條討論過，屆時在審查會時一定會針對這七道問題，以及時力黨團真正關切的地方，把想法清楚地表達出來，也感謝時力黨團讓所有被提名人有機會先來拜會。

蘇嘉全表示，感謝時力黨團願意與所有被提名人見面，呼籲他們在未來要有所堅持，想信所有被提名人都聽到了。針對下週即將舉行的公聽會與全院委員會質詢，蘇嘉全則笑說「到時請各位盡量問他們」，考試及格的話就打及格分數，不及格也請他們透過質詢做出調整與改善，謹代表總統府再次表達感謝。

此外，對於國民黨團與台灣民眾黨團婉拒拜會一事，邱顯智會後受訪時則直言「我覺得這不太好」，他認為兩黨不該消極不行使職權，應該要積極監督與審查，「最後也可以不同意，不同意就是不同意」。

▲總統府秘書長蘇嘉全。（圖／記者林敬旻攝）



考試院院長被提名人為前教育部長黃榮村、副院長被提名人則是銓敘部長周弘憲，另外新提名的9位考試委員，包括長榮大學名譽教授陳錦生、前僑委會委員長吳新興、現任考試委員楊雅惠、高雄醫學大學教授王秀紅、台灣大學教授周蓮香、台北科技大學講座教授姚立德、現任原民會副主委伊萬・納威、政大財政系教授何怡澄、現任考試委員陳慈陽。

根據議程，考試院人事同意權案將於7月7日舉行公聽會、7月8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，7月9日進行考試委員被提名人審查會、7月10日上午進行考試院人事同意權案投票。

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