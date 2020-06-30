「正在討論五權分立改三權」　游錫堃：未修憲前...總統需依法提名考監委員

▲總統府秘書長蘇嘉全率考試院長、副院長及考試委員被提名人拜會立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃30日在民進黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長鄭運鵬、民進黨團書記長鍾佳濱委員、立法院秘書長林志嘉等人的陪同下，會見由總統府秘書長蘇嘉全率領之考試院正、副院長與考試委員被提名委員。游錫堃表示，雖然目前正在討論修憲由五權分立成為三權分立，但在尚未完成修憲前，總統仍需依憲法行使提名職權，立法院也有責任審查及行使同意權。

蘇嘉全30日下午率考試院院長、副院長及考試委員被提名人拜會游錫堃與朝野黨團，不過台灣民眾黨團與國民黨團接連婉拒拜會，蘇嘉全表示尊重黨團決定，後續會繼續尋求他們的支持，並強調「立法院是講理的地方」，若立委覺得被提名人不適任而無法通過也會接受。

▲立法院長游錫堃（左）、總統府秘書長蘇嘉全（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃表示，台灣是一個民主國家，由蘇嘉全率領所有考試院被提名人至立法院拜會，象徵尊重國會尊重憲法體制，雖然目前正在討論修憲由五權分立成為三權分立，但在尚未完成修憲前，總統仍需依憲法行使提名職權，立法院也有責任審查及行使同意權。

游錫堃強調，他肯定被提名人在各個專業領域上對國家社會貢獻良多，此次受到總統器重獲得提名，相信在立法院審查通過後，應能擔負起健全國家考銓制度的重責大任。

游錫堃說，上一屆立法院經歷政黨輪替，在前立法院長王金平與蘇嘉全的努力下，立法院成為人民、專業、透明的國會，政黨政治已經在立法院純熟運作，成為先進的民主國家，要感謝蘇嘉全擔任院長期間奠定的良好基礎。

游錫堃指出，國會是國家最高的民主殿堂及立法機關，英國國會一直有國會萬能的稱號，美國總統川普也選在國會山莊就職而非白宮，便是一種行政權尊重立法權的象徵，期待台灣未來也有如此的民主碩果。

另一方面，蘇嘉全也表示，依中華民國憲法增修條文第6條規定，由總統提名考試院長、副院長及考試委員，無論未來憲法修訂的結果為何，都尊重立法院，但在還未修改前，總統仍需依憲政職權提名考試院人事案。

蘇嘉全強調，總統蔡英文非常重視這次提名人名單，並指示由前副總統陳建仁擔任召集人，每一位被提名人都有非常傑出的貢獻及表現，他相信所有被提名人都是最好的人選，再次拜託立法院全力支持，讓全體被提名人順利通過。

▲蘇嘉全率考試委員被提名人拜會游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

考試院院長被提名人為前教育部長黃榮村、副院長被提名人則是銓敘部長周弘憲，另外新提名的9位考試委員，包括長榮大學名譽教授陳錦生、前僑委會委員長吳新興、現任考試委員楊雅惠、高雄醫學大學教授王秀紅、台灣大學教授周蓮香、台北科技大學講座教授姚立德、現任原民會副主委伊萬・納威、政大財政系教授何怡澄、現任考試委員陳慈陽。

根據議程，考試院人事同意權案將於7月7日舉行公聽會、7月8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，7月9日進行考試委員被提名人審查會、7月10日上午進行考試院人事同意權案投票。

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