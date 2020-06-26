蓬佩奧：裁撤駐德美軍是為應對「中國對印度、東南亞的威脅」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，裁撤駐德美軍是為了應對中國對於印度、東南亞國家構成的威脅。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於25日表示，美國先前決定裁撤駐德軍隊，是為了把這些人員轉移、派遣到其他地方，應對中國對於印度與東南亞國家構成的威脅。他也批評，中國軍方加劇與印度的邊境緊張局勢，並在南海進行軍事化行動，威脅重要海上航道。

綜合《印度報業托拉斯》、《印度時報》報導，蓬佩奧25日以視訊方式參加「布魯塞爾論壇」（Brussels Forum），被問及美國為何裁撤德國駐軍。他回應，如果美軍不再駐紮當地，就是被派遣到其他地方，而中國共產黨的行動代表著「對於印度、越南、馬來西亞、印尼的威脅，以及對於南海的挑戰。我們將確保美軍被適當布署，來應對中國人民解放軍（PLA）」。

▲蓬佩奧批評中國軍方加劇與印度的邊境衝突。圖為印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）



蓬佩奧上周對於15日喪命的印度士兵表示哀悼，隔日批評中國軍方「加劇與印度的邊境緊張局勢，這（印度）是世上人口最多的民主國家」。他也指控北京在南海採取軍事化行動，「非法宣稱在那裡擁有更多領土，威脅重要的海上航道」。

印中5月以來頻在拉達克加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發衝突，15、16日爆發激烈鬥毆，導致印方20名士兵喪命。中方尚未證實傷亡狀況，但被印媒指有2名軍官死亡，其中1人為指揮官。

兩國一開始互相指責跨越邊境、挑起爭端，22日展開至少11小時馬拉松式談判，已經同意避免衝突升級。但才剛達成初步共識，印度外交部又於25日批評中國軍隊違反協定，在拉達克邊境集結，印度軍方因此也在實際控制線增派兵力。

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