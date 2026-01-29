高市早苗穩了？眾院改選自民黨、維新會「有望過半」　民調曝選情

▲日本首相兼自民黨總裁高市早苗、日本維新會共同代表吉村洋文與藤田文武，27日在東京向選民致意。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗23日宣布提前解散眾議院，改選將於2月8日投開票，企圖藉由內閣高支持率擴大國會席次。日媒分析，自民黨與日本維新會所組成的執政聯盟合計有望取得過半席次（233席以上），自民黨在比例代表能取得的席次數更接近4成，至於中道改革連合則僅約2成，顯示自民黨占據領先優勢。

日媒《共同社》從27日至28日針對日本全國選民進行電話調查，約有16萬2000人受訪。結果顯示，在眾議院465席（小選舉區289席、比例代表176席）之中，自民黨與日本維新會合計可望拿下過半數的233席，若進一步獲得更多支持，自民黨也有可能單獨取得過半以上席次。

▲自民黨總裁高市早苗27日在宮城縣仙台市進行街頭競選演講。（圖／達志影像／美聯社）

至於由立憲民主黨（野田佳彥）、公明黨（齊藤鐵夫）為了眾議院改選所成立的新政黨「中道改革連合」，則是支持度的成長不如預期。神谷宗幣領導的參政黨，則有望大幅增加議席。AI工程師、現任參議員安野貴博領導的「未來團隊」則可能首次進入眾議院。國民民主黨（玉木雄一郎）在席次上則無明顯增長。

日本共產黨（田村智子）在小選舉區可能失席，但比例代表預計維持約7席。令和新選組（大石晃子）比例代表議席可能減少。日本保守黨（百田尚樹）表現低迷。社民黨（福島瑞穗）支持率仍不見起色。

日媒《產經新聞》則針對比例代表選情進行民意調查，結果顯示接近4成的選民表示會將政黨票投給自民黨、約2成選民表示投給中道改革連合，至於第3名以後則為日本維新會、參政黨、國民民主黨、共產黨等，支持率均低於1成。

▲日本眾議院選舉黨首辯論，從左至右依序為田村智子、玉木雄一郎、野田佳彥、高市早苗、藤田文武、神谷宗幣、大石晃子。（圖／達志影像／美聯社）

分析指出，部分原本支持國民民主黨或參政黨的選民，以及去年未投票者，有超過6成將轉向支持自民黨。此外，高市早苗內閣上任後，部分因石破茂內閣左派色彩濃厚而暫時離開自民黨的保守派選民也將逐步回流。

另外，在中道改革連合內部，原立憲民主黨約7成的支持者表示會投給中道；不過在原公明黨中，只有6成支持者會選擇投給中道，剩下2成支持者則表示會投給自民黨。據悉，過去自民黨、公明黨合作長達26年，其合作關係與業務分配非一時之間能斬斷。