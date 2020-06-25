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民主黨全國代表大會8月「接近全面虛擬」登場　直播拜登接受提名

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▲▼民主黨2020總統大選參選人拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲民主黨全國代表大會8月即將登場，預計正式提名前副總統拜登（Joe Biden）投入總統大選。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國2020年總統大選11月登場，民主黨全國委員會（DNC）於24日證實，8月17日至20日將在威斯康辛州的米爾瓦基（Milwaukee）舉辦全國代表大會，提名總統、副總統候選人，但因疫情考量，改為接近全面虛擬的活動形式。前副總統拜登（Joe Biden）預計親自接受提名，但屆時現場參加者的規模仍有待決定。

綜合《美聯社》、CNBC報導，民主黨全國委員會24日發布聲明，宣布8月的全國代表大會會改以接近全面虛擬的方式進行，透過網路直播與衛星訊號轉播，呈現拜登接受提名的過程，「與公衛官員針對疫情進行諮詢之後，大會組織今天宣布，他們已經決定，各州代表團不應計畫前往米爾瓦基，而應在遠距處理官方會議事務」。

川普2016年在威州的票數險勝，所以此地被視為2020年關鍵戰場。據稱，民主黨全國代表大會原本預計7月舉辦，但因疫情而被延遲至8月。密西西比州眾議員湯普森（Bennie Thompson）將任代表大會主席。

拜登的競選總幹事狄龍（Jennifer Brigid O'Malley Dillon）說，大會形式的重大改變不會成為阻礙，「副總統拜登想要在米爾瓦基驕傲地接受民主黨提名，朝著讓川普成為一屆總統的路途踏出下一步」。民主黨全國委員會主席培瑞斯（Tom Perez）說，縮減民主黨活動的規模，攸關公眾健康，「與現任總統不同，拜登與民主黨致力於保護美國人民的健康與安全」。

共和黨全國代表大會8月下旬將在佛州傑克遜維爾（Jacksonville）登場，雖然計畫實施提供體溫檢測、社交距離與消毒措施，但仍與民主黨的決策形成強烈對比。

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