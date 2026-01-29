　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸屁孩玩過頭慘卡在「財神爺懷裡」　消防員狂擠護手霜救援

▲陸屁孩狂鑽財神爺。（圖／翻攝自微博）

▲陸屁孩狂鑽財神爺手部的縫隙。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江義烏一間大型商業綜合體近日上演一場驚險又帶點戲劇性的插曲。一名男童在商場內玩耍時，被高達3公尺的「財神爺」雕塑吸引，因好奇將頭部鑽進雕塑雙手虛握形成的空隙中，結果意外卡住無法脫身，現場家長與工作人員一度急得求助消防。

據《大象新聞》報導，事件發生於1月25日下午，商場安保人員向消防單位通報，一名男童頭部卡在財神爺雕塑雙手之間的縫隙內。消防員趕抵現場後發現，該雕塑為雙手呈虛握姿勢，掌心間留有約28公分的空間，男童的頭部恰好卡在其中，所幸頸部仍可活動，身體並未出現明顯不適。

▲大人無奈站在一旁等待消防員前來解救。（圖／翻攝自微博）

▲大人無奈站在一旁等待消防員前來解救。（圖／翻攝自微博）

商場方面指出，男童是在自行鑽入雕塑空隙玩耍時受困。家長與保全人員發現後，曾嘗試調整姿勢、甚至塗抹護手霜增加潤滑，希望協助孩子脫困，但均未成功，才緊急通報消防。

為避免在救援過程中對男童造成二次傷害，也顧及雕塑本體安全，消防員評估後未採取破拆方式，而是先安撫男童情緒，並迅速制定救援方案。隨後，一名消防員小心托舉男童身體調整重心，另一名隊員在旁引導孩子慢慢轉動肩膀與頭部角度。

▲▼陸屁孩狂鑽財神爺卡在懷裡。（圖／翻攝自微博）

▲▼男童最終無大礙。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸屁孩狂鑽財神爺卡在懷裡。（圖／翻攝自微博）

在消防員耐心引導下，整個救援過程不到1分鐘，男童便順利將頭部移出，成功脫困，身體狀況良好，未受到傷害。消防單位也提醒家長，公共場所的裝置藝術雖具吸引力，但仍須留意孩童安全，避免類似意外再次發生。

相關照片、影片也引起網友們苦笑直呼，「2026年第一個財神爺鎖定的孩子」、「對財神爺不尊重被鎖喉了」。也有人捏把冷汗直呼，「管好神獸吧，好危險」、「大賣場以後把這種裝飾物藏好吧」。

關鍵字：

財神爺男童消防員義烏商場浙江

