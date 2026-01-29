　
民生消費

7-11第2波福袋集結「史努比、歐拉夫、咖波」　2/11開賣

▲▼7-ELEVEN推出第二波開運福袋。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN推出第二波開運福袋，7大IP集結，2月11日開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN先前推出首波開運福袋130款，實際銷售率已達9成，如今「第二波開運福袋」將於2月11日起限量販售，集結7大人氣IP肖像，包括Hello Kitty、Dinotaeng、拉拉熊、貓貓蟲咖波、小熊維尼、SNOOPY及OLAF，因應今年年節假期較晚，首度在年前加碼推出第2波，提供走春送禮的另一項選擇。

▲▼7-ELEVEN推出第二波開運福袋。（圖／業者提供）

▲「第二波開運福袋」集結7大人氣IP肖像。（圖／業者提供）

7-ELEVEN「第二波開運福袋」集結7大人氣IP肖像，包括Hello Kitty、Dinotaeng、拉拉熊、貓貓蟲咖波、小熊維尼、史努比（SNOOPY）及歐拉夫（OLAF），共推出14款、每款售價499元。福袋內含零食飲料組、抽獎序號與合作品牌優惠券，並隨袋附贈復古燈箱與發財金卡，最高可獲168元購物金。

第二波福袋以「日常提袋、收納類商品」為主，福袋內除了內附價值360元零食飲料組，包含1組大獎抽獎序號、合作品牌優惠券外，更搭上時下流行的「招牌小燈箱」與開運福袋發財金卡，最高有機會獲得168元購物金。

▲▼7-ELEVEN推出第二波開運福袋。（圖／業者提供）

▲福袋內還有時下流行的「招牌小燈箱」。（圖／業者提供）

此外，7-ELEVEN自2月11日至16日推出全店消費優惠活動，指定類別商品單筆消費滿222元可折抵20元，並搭配抽購物金活動。同時，2月11日至22日期間，uniopen會員完成門市打卡、分享與消費條件，可獲飲品優惠條碼，累積完成指定天數另可獲OPENPOINT點數並參加抽獎。

▲▼7-ELEVEN推出第二波開運福袋。（圖／業者提供）

▲2月11日至2月22日，uniopen會員完成APP打卡任務，就可以獲得好康優惠。（圖／業者提供）

在精品方面，同步推出「迪士尼牡蠣寶寶系列」集點活動，自1月28日起於全店登場。該系列取材自《愛麗絲夢遊仙境》角色，共推出超過40款周邊商品，涵蓋燈飾、抱枕、保溫瓶、雨具及生活用品，單品售價介於149元至1599元之間，提供消費者多元選擇。

▲▼7-11同步推出「迪士尼牡蠣寶寶系列」快閃購。（圖／業者提供）

▲▼7-11即日起推出「迪士尼牡蠣寶寶系列」快閃購。（圖／業者提供）

▲▼7-11同步推出「迪士尼牡蠣寶寶系列」快閃購。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富推出英雄IP《超人力霸王》聯名，即日起至3月3日在門市消費不限金額，即可加價購4款周邊，包含2款「超人力霸王兒童餐碗」加購價149元，碗身印有帥氣角色圖樣，讓英雄陪伴日常用餐時光；還有「超人力霸王擦手巾」加購價109元，柔軟觸感搭配吸睛造型，學校、外出或居家都實用。

▲萊爾富推出多款《超人力霸王》周邊商品預購。（圖／業者提供）

除了加價購外，萊爾富也推出多達17款《超人力霸王》周邊商品預購，消費者可透過門市DM掃碼選購，商品涵蓋生活與戶外用品，如「扶手露營椅背袋組」預購價499元、「超人力霸王造型面紙套」249元、「兒童造型湯叉組」299元、「兒童水壺」399元等。

●萊爾富抽百萬股票

另外，萊爾富近來抽「台積電、輝達股票」持續受到矚目，即日起至2月22日，凡於全台萊爾富門市購買「馬年發財卡」、「楽玩多福箱」、「3C福袋」或「馬年福袋」，並完成活動登錄，即有機會抽中百萬股票大獎，登錄越早，中獎機會越高。

目前已開出3名「台積電股票」得主，接下來還有2月4日、2月11日、2月25日直播抽獎，將於官方臉書「萊爾富超商Hi-Life」直播見證。

▼萊爾富抽百萬股票獲得矚目。（圖／業者提供）

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

後天冷氣團影響變天　北台灣濕冷再探14度

網紅美食景點常踩雷？　5大旅遊陷阱「萌寵互動也上榜」

警查情色場所「扣保險套」惹議　疾管署發函檢警：請審酌防疫

以為打死了！泰男童遭阿嬤31歲小男友「棄屍深山」　奇蹟撿回一命

