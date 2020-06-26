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美60％州新增病例數上升！德州單日飆破6000例「暫停重啟經濟」

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▲美國,德州,聖安東尼奧,新冠肺炎（圖／達志影像／美聯社）

▲美國新冠肺炎疫情再度升溫，德州新增確診人數大幅上升。圖為德州聖安東尼奧（San Antonio）市中心的情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國新冠肺炎（Covid-19）疫情升溫，60％的州通報新增確診數上升，全國24日新增3.6萬多人染疫，逼近4月下旬疫情高峰期的數據。其中，德州被媒體形容為新的疫情熱點，22日通報超過6000例，州長阿博特（Greg Abbott）於25日宣布暫停重啟經濟。

美國24日新增超過3.6萬例，與4月24日的36,426例相比只少了幾百例。儘管此現象部分起因於檢測增加，但確診比例也在上升。疾病管制暨預防中心（CDC）估計，全國實際感染人數可能是官方確診數的10倍之多，也就是超過2400萬人。此外，疫情熱點也從紐約州轉移至西南部，包括人口較為稀少的鄉村地區。

▲美國,德州,布勞恩佛,Braunfels,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲德州近日新增確診數上升。圖為德州布勞恩佛（Braunfels）民眾25日在科馬爾河（Comal River）戲水。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNN、《路透社》報導，至少30州，也就是60％的州通報過去一周新增病例數上升，包括阿拉巴馬州、亞利桑那州、加州、佛羅里達州、愛達荷州、密西西比州、密蘇里州、內華達州、奧克拉荷馬州、南卡州與懷俄明州等地。其中，有些地方先前疫情相對緩和，有些地方提早解封。13州增幅來到50％以上，11州的增幅呈現下降趨勢，另外9州數字穩定。

《路透社》報導，德州先前努力爭取解封，如今卻成為新疫情熱點，感染人數與住院人數激增，22日甚至通報超過6000例。州長阿博特已經下令休士頓、達拉斯、奧斯丁、聖安東尼奧暫停選擇性手術，釋出更多病床空間，25日也發布聲明，「暫時停止（重啟經濟）將有助於我們的州控制（病毒）傳播，直到我們可以安全進入下一個重啟經濟的階段」。

▲美國,紐約市,曼哈頓,新冠肺炎。（圖／路透）

▲美國紐約市一度成為疫情震央，如今疫情穩定。圖為曼哈頓餐廳服務生準備開張營業。（圖／路透）

加州過去24小時內將近5,350人確診，比24日的7,149人更低，但重症患者人數持續上升，占了州內大約34％的加護病房病床。州長紐森（Gavin Newsom）因考量疫情而宣布緊急預算。此外，奧勒岡州、猶他州也宣布暫停或減緩解封。

紐約州一度成為疫情震央，如今擺脫病毒陰霾，疫情保持穩定。州長古莫（Andrew Cuomo）於25日宣布，州內住院病患降至996人，是3月18日以來首次降到1000人以下，達成新里程碑。另據《中央社》報導，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）透露，預計7月6日進入經濟重啟第三階段，但情況必須視感染率的變化而決定。

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