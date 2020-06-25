白宮國安顧問：美國終從「中國威脅」覺醒　被動又天真的日子結束了

▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）表示，美國終於從中國構成的威脅中覺醒。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）於24日表示，美國在總統川普的領導之下，終於從中國共產黨構成的威脅中覺醒，對於北京議題「被動又天真的日子結束了」。他被視為川普團隊中相對低調的官員，因此這番話引發外界關注。

綜合《美聯社》、《華爾街日報》報導，歐布萊恩24日來到鳳凰城，出席亞利桑那州商務局的活動。他向台下數十名商業領袖表示，華府對於北京議題「被動又天真的日子結束了」。他說，美國與盟友的經濟與主權遭到中方破壞，但「在川普的領導之下，美國終於從中國共產黨的行動，以及他們對於我們偉大生活方式構成的威脅中覺醒」。

歐布萊恩表示，華府過去幾十年以為，日益富強的中國將加速經濟與政治自由化，美國甚至為此在貿易上讓步，淡化北京侵犯人權與竊取技術的行為，「這是一個大膽、典型的美國思想，它誕生自我們天生的樂觀主義，以及戰勝蘇聯共主主義的經驗。不幸的是，它結果也被證明非常天真。」

在川普政府團隊中，歐布萊恩向來被視為較低調的成員，如今發表嚴厲措辭，引發外界關注。美國總統大選11月即將登場，對中態度成為兩黨爭論不休的話題戰場。川普先前頻頻砲轟民主黨與拜登親中，但近日也被前國安顧問波頓（John Bolton）出書批判，指他為了政治前途，對中國國家主席習近平態度太軟弱。

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