黑鷹撞客機67死！還原「駕駛艙第一視角」空難瞬間曝　根本閃不了

▲ 事發後當局打撈美國航空客機殘骸。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國家運輸安全委員會（NTSB）27日公布華盛頓雷根國家機場空難調查結果，並首度釋出駕駛艙視角的模擬畫面，重現這起67死慘劇發生前最後時刻。畫面顯示，美國航空子公司PSA航空5342號在夜間降落時，黑鷹直升機突然從左側風擋出現，兩機瞬間相撞，飛行員根本來不及閃避。

美國25年來最嚴重商業航空事故

《每日郵報》報導，這起空難發生於去年1月29日，造成客機上64名乘客、機組員及直升機上3名飛官喪命，成為美國近25年來最嚴重的商業航空事故。NTSB在歷時一年調查後指出，多項系統性問題共同導致悲劇發生，包括直升機航線設計不良、黑鷹直升機飛行高度超出正常78英尺範圍，以及陸軍關閉能清楚顯示直升機位置的自動相關監視廣播系統（ADS-B）。

駕駛艙視線盲點與地面強光成關鍵

模擬動畫呈現客機副駕駛利利（Sam Lilley）所在的右側座位視野，調查人員表示，儘管飛機由機長坎波斯（Jonathan Campos）負責操控，但利利的位置其實更容易看見直升機。

然而，畫面中大片灰色「遮蔽區」顯示駕駛艙結構阻擋視線，加上華盛頓特區地面強光干擾，突顯飛行員要避開碰撞有多困難。NTSB明確指出，駕駛艙視線盲點與地面照明是造成空難的主要原因之一。

塔台未警告、高度表誤差釀悲劇

調查也發現，客機為對準跑道而左轉，正好與從右側接近的直升機形成碰撞軌跡，但駕駛艙錄音證實機師未收到任何安全警示。聯邦航空總署（FAA）代理營運長富勒（Nick Fuller）去年8月作證時坦承，塔台未適當警告客機注意空域中的直升機。此外，直升機高度表數值出現重大誤差，可能使機上飛官誤以為飛行高度低於實際位置。

家屬看模擬畫面哭著離場

NTSB委員英曼（Todd Inman）在聽證會上向到場罹難者家屬致意，並坦言「這不會是輕鬆的一天」。據ABC報導，播放模擬動畫時有許多人哭著被護送離場。

空難過後FAA已修改規定，禁止直升機與客機共用雷根機場上空。NTSB上周將這項改變定為永久措施，聽證會結束後也將提出更多建議，包括永久限制直升機在此空域飛行。