50年來最大！撒哈拉「哥吉拉等級」沙塵暴登陸美國　天空一片白茫茫

▲美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）24日的衛星圖像顯示，來自撒哈拉地區的沙塵暴從加勒比海逼近美國。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

來自非洲撒哈拉沙漠的沙塵暴每年都會穿越大西洋，席捲沿途地區，但今年規模是50年以來最大，一些學者甚至以「哥吉拉」等級來形容。這次風暴不僅導致加勒比海地區國家能見度極低，也於25日登陸墨西哥灣沿岸的美國各州，路易斯安那州更是出現天空一片白茫茫的情況。

衛星影像清楚捕捉到，來自非洲的砂塵煙霧穿越大西洋，越過貝里斯（Belize）、猶加敦半島（Yucatán Peninsula）與墨西哥灣中、西部大部分地區，登陸美國南方的密西西比州與佛羅里達州，並且預計將朝東北方向延伸，穿過東南部。

View of El Yunque on a sunny day in March and a hazy day with Saharan dust in June pic.twitter.com/aVRD2pR76z — El Yunque NF (@ElYunqueNF) June 23, 2020

Since everyone else is posting. Here are my early shots of the #SaharanAirLayer in Mandeville, LA. Not as much hazy at the surface but just an overall milky appearance to the air. No blue sky at all. pic.twitter.com/kq9X5Svz7v — Christopher Bannan (@ulmwxr) June 25, 2020

綜合外媒報導，沙塵暴在沿途帶來濃濃霧霾，它本周抵達波多黎各時，導致當地能見度急遽下降，霧霾完全遮住雲蓋國家森林（El Yunque National Forest）的山峰，25日穿過美國路易斯安那州時，把天空變成一片白茫茫的顏色。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA），此沙塵暴的學名稱作「撒哈拉空氣層」（Saharan Air Layer），可從非洲出發，移動並影響好幾千英里以外的地方，雖然此現象每年都會發生，但今年特別巨大壯觀，一些學者甚至將它稱為「哥吉拉沙塵暴」（Godzilla dust cloud）。

NOAA颶風研究人員鄧尼恩（Jason Dunion）說，沙塵暴跨越大西洋時「通常會在大氣中占有2至2.5英里的厚度，而空氣層底部大約在地表上方1英里處」。

▲墨西哥坎昆（Cancun）25日遭到沙塵暴壟罩的情況。（圖／路透）



▲薩爾瓦多遭到沙塵暴侵襲，天空一片霧茫茫。（圖／路透）

喬治亞大學大氣科學計畫主任薛福德（Marshall Shepherd）說，今年的沙塵暴「相當地大」，因此獲得大量關注。他也提及沙塵暴導致天空呈現白色的現象，「由於塵土與陽光發生散射作用，你會看到更生動的日出與日落」。

但是，沙塵暴已經影響美國空氣品質。國家環境保護局（EPA）的AirNow 監測地圖顯示，墨西哥沿岸各州已經出現黃色或橘色的警示燈號。許多專家也指出，沙塵暴24日橫掃加勒比海時，讓該區空氣品質達到「危害」程度。公衛官員警告，民眾的呼吸道系統將受到影響，建議居民待在室內。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！