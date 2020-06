50年來最大！撒哈拉「哥吉拉等級」沙塵暴登陸美國　天空一片白茫茫

▲美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)24日的衛星圖像顯示,來自撒哈拉地區的沙塵暴從加勒比海逼近美國。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

來自非洲撒哈拉沙漠的沙塵暴每年都會穿越大西洋,席捲沿途地區,但今年規模是50年以來最大,一些學者甚至以「哥吉拉」等級來形容。這次風暴不僅導致加勒比海地區國家能見度極低,也於25日登陸墨西哥灣沿岸的美國各州,路易斯安那州更是出現天空一片白茫茫的情況。

衛星影像清楚捕捉到,來自非洲的砂塵煙霧穿越大西洋,越過貝里斯(Belize)、猶加敦半島(Yucatán Peninsula)與墨西哥灣中、西部大部分地區,登陸美國南方的密西西比州與佛羅里達州,並且預計將朝東北方向延伸,穿過東南部。

Since everyone else is posting. Here are my early shots of the #SaharanAirLayer in Mandeville, LA. Not as much hazy at the surface but just an overall milky appearance to the air. No blue sky at all. pic.twitter.com/kq9X5Svz7v