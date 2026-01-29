　
專挑阿公下手！　42歲陸男在日本「猥褻、性侵」3老翁落網

▲▼公園,長椅,阿公,爺爺,噴泉。（圖／CFP）

▲一名中國籍男子在日本多次性侵高齡男性。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本大分縣一名中國籍男子2025年9月在戶外公廁性侵一名80多歲老翁2度被逮，沒想到2個月後又再度對另外2名高齡男子下手，因此第3次被逮捕。警方目前仍在調查是否還有其他被害人，且不排除嫌犯是專門鎖定高齡老翁進行性犯罪。

根據《大分放送》報導，42歲中國籍男子楊秀發（音譯）被警方第3度逮捕，他涉嫌在2025年11月對兩名70多歲及80多歲的年長男性施暴，手法殘忍引發社會震驚。

根據日本警方調查，任職於豐後大野市某公司的楊姓嫌犯，2025年11月17日在大分縣內的路上對一名70多歲男性伸出狼爪，撫摸其身體。同一天，他又在大分縣內的一塊空地鎖定另一名80多歲男性下手，涉嫌讓被害人陷入無法表達拒絕意願的狀態後，強行性侵得逞。警方依不同意猥褻罪及不同意性交等罪將其逮捕。

更令人髮指的是，這已經不是楊姓嫌犯第一次犯案。早在2025年9月，他就曾在戶外公共廁所性侵另一名80多歲男性，當時2度被逮。此次是警方在追查他是否有其他犯行時，接獲受害男性報案，才揭發了新的犯行，最終讓他第三度落網。

警方表示，楊姓嫌犯在接受偵訊時已坦承犯行，對所有指控供認不諱。辦案人員透露，嫌犯專挑年長男性下手，作案地點包括路邊、空地、公廁等公共場所。警方目前正全力釐清楊姓嫌犯與受害者之間是否有過往交集，以及是否還有其他潛在被害人尚未曝光。

 
大分性侵案中國籍高齡男性日韓要聞大陸要聞

