32歲孕媽分娩到一半遭「開槍射殺」當場慘死！肚中胎兒救不回

▲南非一名32歲孕婦在分娩時遭槍殺身亡。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者吳美依/綜合外電報導

南非近日發生一起可怕案件,32歲的沙伊達(Shaida Nathan)懷胎將近9個月,在自家後院的小屋中生產時,卻突然遭遇槍擊,肚子裡的寶寶也未能保住性命,母子當場死亡。雖然警方尚未釐清此案是否與幫派恩怨有關,但他們判定,受害者的兒子才是槍手目標。

南非新聞網站《獨立在線》(IOL)報導,沙伊達住在開普敦北郊的克萊伊方提(Kraaifontein),21日上午6時左右在住家後院的小屋內分娩,卻被開槍攻擊。儘管救護人員緊急趕到現場,她與未出世的孩子都被當場宣告死亡。

一名68歲的居民匿名透露,「沙伊達是三個孩子的母親,其中一個孩子正在寄養中心,另外兩個跟她在一起,但我不知道他們現在在哪裡」。根據目擊者說法,2名男性案發時跳過圍籬,進入後院,並朝著小屋開槍。沙伊達的其中2個兒子當時也在小屋裡,遭到槍擊以後,受傷送醫,但目前情況不明。

警方初步判定,死者的其中一名兒子才是槍手目標,但他們尚未釐清此案是否與幫派恩怨有關。發言人特勞特上校(Colonel Andrè Traut)表示,他們仍在調查中,目前尚未鎖定可疑人士,也還沒有逮捕任何嫌犯。

