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瀕醫療崩潰！巴基斯坦黑市「血漿飆破11萬」　藥品、輸氧設備都被偷去賣

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▲巴基斯坦,新冠肺炎,世界疫情。（圖／路透）

▲巴基斯坦的新冠肺炎再度爆發，醫療體系瀕臨崩潰。圖為一名警察17日在拉哈爾（Lahore）的街道上執行封鎖。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

巴基斯坦新冠肺炎疫情再度惡化，醫療體系瀕臨崩潰，許多患者絕望地自尋治療方法，黑市因此出現。英國《衛報》報導，康復者的血漿以超過3000英鎊（大約台幣11萬）的價格賣出，許多藥品與醫療設備甚至被偷到黑市販售，前線醫師都感到絕望沮喪。

巴基斯坦5月18日解除防疫封鎖，但如今情勢惡化，成為世上感染率最高的國家之一，確診數達到18.5萬，每日新增病例以5000起以上的數字飆速成長。世界衛生組織（WHO）罕見地致信當局，指示重新實施封鎖令，儘管首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）、哈拉爾與柏夏瓦（Peshawar）一度實施，又因擔憂影響經濟而解封。

▲巴基斯坦,新冠肺炎,世界疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴基斯坦醫療體系瀕臨崩潰，許多醫師目睹過血漿交易的情況。圖為一名新冠肺炎的醫護人員檢視血液樣本。（圖／達志影像／美聯社）

《衛報》報導，由於巴國醫療體系崩潰，病患開始四處尋找治療方法，黑市也隨之誕生。其中，康復患者的血漿以超過3000英鎊的天價賣出，許多醫師也曾目睹交易。

伊斯蘭馬巴德某公立醫院醫師透露，「醫院沒有涉入，但我看見交易在我面前發生」。他說，通常是病患家屬找上康復者，詢問是否願意「捐血」，雙方同意價錢之後，就會到私人實驗室抽取血漿。

▲巴基斯坦,新冠肺炎,世界疫情。（圖／路透）

▲巴基斯坦疫情再度爆發，WHO甚至罕見地致信指示政府當局重新實施封鎖令。（圖／路透）

這名醫師提到，價格通常介於20萬至80萬盧比（大約新台幣3.5萬至14.1萬）之間，他認識的一家五口染疫後在黑市花費350萬盧比（大約新台幣61.6萬元）購買血漿，「他們相信這是奇蹟療法」。聯邦調查機構的消息人士也證實，他們注意到黑市的血漿買賣，但稱需由警方決定是否調查個別案件。

其他醫師也表示，伊斯蘭馬巴德的醫院已經用罄重要藥物，最近被證實有效幫助病情的「地塞米松」（dexamethasone）與氧氣瓶甚至被偷走，現在在黑市內以市價25倍的價格售出。

▲巴基斯坦,新冠肺炎,世界疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊斯蘭馬巴德的醫護人員等待民眾採檢。（圖／達志影像／美聯社）

巴基斯坦醫學科學研究所（PIMS）一名醫師已4個月沒有領到薪水，還必須面臨莫須有的指控與攻擊，「我們的病床、資源、人力、能源都用完了，最重要的是，我們對於體制的失望已經大大破壞我們的效率」。他未能救活一名16歲確診少年時，甚至被患者母親吐口水，「病患去世時，大家都責怪我們，聲稱我們為了WHO的錢殺死他們」。

同機構加護病房醫師拉比（Dr Fazal Rabbi）說，加護病房與隔離病房都已經沒有空床位，意味著病重患者將被拒之門外，大家都非常沮喪擔憂，「目前為止，全國超過7000名醫師與醫護人員確診。我們都非常擔心，如果我們感染了，在自己的醫院裡甚至連病床或呼吸器都沒有」，而他認識的一名醫師就是因此去世。

古吉蘭瓦拉（Gujranwala）Razia Shafi醫院院長蘭賈（Dr Faisal Zeeshan Ranjha）認為，政府嚴重低估、錯誤應對疫情，實際確診數字應該是幾百萬，「沒有檢測，沒有數據，沒有計畫。我們甚至不知道何時達到（疫情）高峰」。他也證實，許多醫院都已經沒有氧氣瓶、輸氧設備以及檢測血液中含氧量的儀器，因為全被偷到黑市賣了，「醫療體系已經崩潰了，經濟也崩潰了」。

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