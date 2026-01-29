空姐蒙眼「竟遭偷拍性愛片」！淫機師傳給同事　驚揭噁心設局3P

▲英國航空發生機師偷拍空姐性愛片的醜聞。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

英國航空（British Airways）機師卡普隆（Tim Capron）與一名女性空服員發生性關係時，趁著對方蒙眼時偷拍，並將性愛影片傳給另一名機師分享，被檢方指控意圖進行「虛擬3P」，全案目前仍在雷丁刑事法院審理中。

事先早策畫 趁蒙眼偷拍性愛片

檢察官戴維斯（Jane Davies）28日在法庭上表示，卡普隆透過交友軟體Tinder認識同公司空姐後，就跟機師同事范沃斯（Steven Farnworth）策畫好整個過程，「被告向范沃斯明確表示當晚會有性愛活動，還說可以期待收到影片。」

2021年9月案發當晚，卡普隆刻意等到女方戴上眼罩後才開始拍攝，「他絕對不會徵得她的同意，因為那樣會破壞他和范沃斯的晚間計畫，也就是某種虛擬3P」，最終一共非法拍攝一張照片與兩段影片。

British Airways pilot who secretly filmed sex with hostess planned a 'virtual threesome' with another pilot, court hears https://t.co/pb7RucPw0v — Daily Mail (@DailyMail) January 28, 2026

辯稱不知情 檢方砲轟邏輯跳躍

《每日郵報》報導，卡普隆形容范沃思是自己的性伴侶，他很享受與對方一起進行三人性行為。卡普隆坦承從沒詢問受害者意願，但否認偷窺罪指控，辯稱不知道對方竟會不同意拍片，因為雙方事前曾聊過「鞭打、束縛和支配」等性愛話題，他甚至坦承喜歡所謂的「合意性侵」。

女方明確告知「這超出我的底線」，但最終仍同意與被告約會2次。

檢方痛批，卡普隆認為受害者「同意約會」等於「同意拍攝性愛影片」是跳躍式邏輯，討論性癖好與偷拍完全是兩回事。被告事後在訊息中形容該空姐「他X的超煩」、「想控制我的X子」，更展現出「傲慢的厭女心態」。

辯護律師稱品格良好 全案審理中

卡普隆曾在牛津大學讀書，而辯護律師登普斯特（Jenni Dempster）強調他品行良好，未以厭女方式對待受害者，儘管性生活可能令陪審團不適，但「這不是道德法庭」。

值得注意的是，卡普隆曾被發現持有極端色情影片，已於2023年8月認罪並獲6個月有條件緩刑。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。尊重身體自主權，請撥打110、113。