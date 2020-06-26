陸端午連假首日1727萬人出遊　鐵路載客量創春節後新高

▲北京近日疫情復發，機場對出入人員加強管控。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

端午假期來臨，雖北京市近日疫情復發，但大陸仍再次迎來「報復性」出遊行情。據大陸文化和旅遊部統計，端午假期首日（25日），全中國共接待國內遊客1727.6萬人次，境內旅遊總收入44.7億元人民幣。

另據中國國家鐵路集團通報，6月25日，大陸全國鐵路發送旅客753萬人次，創春節後單日旅客發送量新高； 6月26日，全國鐵路預計發送旅客522萬人次，加開旅客列車262列。

中國國鐵集團表示，為防控疫情，在哈爾濱等地實現「無接觸」服務，鄭州專為行動不便旅客開通綠色通道，昆明推動部分列車優惠等，帶旺旅遊市場。

▲北京車站。（圖／記者任以芳攝）

根據統計，大陸已有10064家A級旅遊景區恢復開放，多採取預約制，除對老人、小孩及特殊群體外，控制現場售票和領票數量，其中北京如雍和宮、國家大劇院等景點暫停開放，部分室內景點也暫停營業。

文旅部市場管理司司長劉克智在日前召開的大陸國務院新聞發布會上，提到今年的端午節假期雖然只有三天，但在常態化疫情防控的情形下具有特殊的意義，強調假日旅遊安全管理工作不容忽視。

他說，文旅部將持續做好汛期旅遊安全、旅遊包車安全管理、食品安全管理、特種設備安全管理、發布旅遊安全提示等五方面工作，確保端午節假期遊客安全出遊，達到「端午節出遊疫情防控不麻痺，旅遊安全不大意。」



大陸國家衛健委今晨通報數據顯示，6月25日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例13例，其中境外輸入病例2例（均在上海），本土病例11例（均在北京）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為本土病例（均在北京）。

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