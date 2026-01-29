川普金句「美元就貶爆」　匯市大地震

▲川普談美元。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普28日直言美元走貶「很棒」，一句話引爆全球市場動盪，美元指數急挫至近四年低點，亞幣全面走強，金價更首度衝破5,300美元，市場開始押注美元正式啟動新一波貶值循環。

川普談話成引信 美元急殺創波段新低

川普台灣時間28日凌晨在愛荷華州受訪，被問及是否擔心美元貶值過頭時，直言「我覺得很好」，並強調較弱的美元能讓美國生意更好做，也能改善與中國、日本競爭時的劣勢。他過去曾批評這些國家刻意壓低匯率，如今態度轉變格外引人關注。

談話曝光後，美元指數瞬間失速，從97附近跳水至95.566，單日跌幅創下去年4月以來最大，並刷新2022年2月以來新低。亞洲盤開市後，指數一度在96上下震盪，但整體弱勢明顯。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

政策風向轉彎？市場押注美元長空

拿索銀行（Bank of Nassau）首席經濟學家Win Thi指出，川普內閣不乏支持美元走弱的聲音，藉此強化出口競爭力，在失控前，溫和貶值未必是壞事。高盛也點出，紐約聯準銀行近期罕見詢問日圓匯價，顯示官方對匯率水位的敏感度明顯升高。

提出「美元微笑理論」的前摩根士丹利外匯策略師Stephen Jen警告，川普政府可能正尋找對出口商最有利的匯率區間，代表美元恐進入全新貶值週期，而市場顯然還沒準備好面對這個轉折。

亞幣狂飆、黃金避險買盤爆發

美元走低直接點燃亞幣行情。日圓先因美日疑似進行匯率檢視而大漲，隨後再追高至152.15兌1美元，來到三個月高點。台幣收在31.32元，創逾一個月新高；人民幣中間價一次調升103個基本點，在岸、離岸匯價同步走強。

市場對美元信心轉弱，加上聯準會獨立性再度遭質疑，避險資金蜂擁而至。國際金價28日歷史性站上5,300美元，現貨金一度衝至5,311美元，期金盤中也大漲，顯示全球資金正快速重新布局。