蓬佩奧再度力挺「台灣參加WHO」　狠批中國是「流氓」分化美歐

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）再度發聲支持台灣參加世界衛生組織（WHO）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於19日在「2020年哥本哈根民主高峰會」（The Copenhagen Democracy Summit 2020）以視訊發表談話時表示，美國將把香港當成中國的其中一座城市，取消特殊協議與待遇。他以「流氓」來形容中國，稱北京正在分化華府與歐洲，也再度力挺「擁有高端技術」的台灣參加世界衛生組織（WHO）。

蓬佩奧表示，華府將取消美國與香港之間所有特殊協議，也正在討論誰應該替香港自由遭到壓抑一事負責。他說，美國未來會把香港當成中國的一座城市，而非一個自治的地方，「中國共產黨對待香港就像對待深圳與上海一樣，我們也會一視同仁」。

蓬佩奧說，「中國共產黨不僅在其周邊地區是個流氓（rogue）角色……它影響了我們大家」。他表示，北京不但隱匿新冠肺炎疫情，也正在利用經濟影響力與惡意網路運動，散布錯誤資訊，「在美國與歐洲之間造成隔閡，並讓開發中國家揹上債務與依賴性」。

▲蓬佩奧稱讚台灣擁有「高端技術、製藥能力與科學家」。（圖／達志影像／美聯社）



蓬佩奧認為，不僅歐美，南美、非洲、中東與亞洲國家也都面臨著中國帶來的挑戰，但這「並非在（中國與）美國之間做選擇，而是在自由與暴政（tyranny）之間做選擇」。他也呼籲歐洲國家對中國公開發表意見，因為美國與盟友都必須「摘下經濟關係的金色眼罩」，看見與北京打交道的風險。

蓬佩奧談到香港時，主動提起台灣「肯定也在關注事態如何發展」。他被追問，還能採取什麼行動捍衛台灣民主，或者支持台灣加入WHO等國際組織時說，美國與許多國家都非常努力讓台灣參加世界衛生大會（WHA），「他們擁有豐富的知識，非常、非常好地處理疫情，他們擁有高端的技術、製藥能力與科學家」，讓台灣參與應對疫情的國際討論是非常有用的，而總統川普也將延續美國一貫的對台政策。

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