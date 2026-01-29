把男學生騙上床！　女教師趁老公不在家「逞慾3.5小時」

▲已婚的麥肯娜，與未成年學生發生性關係。（圖／翻攝臉書、中央谷高中）



記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓州發生校園性醜聞，中央谷高中（Central Valley High School）一名已婚女教師，竟與未成年男學生發生不當性關係，包括在女方家中進行長達3.5小時的性行為。這名女教師承認罪名後，已接受相對應的法律制裁。

IG帳號被找到 不倫關係展開

《每日郵報》報導，這段不倫關係早在2022年6月就已展開。17歲男學生找到女老師麥肯娜（McKenna Kindred）的Instagram帳號後，2人開始互傳露骨訊息、照片和影片。

男學生曾表示，「媽媽，很高興我能滿足妳」，麥肯娜則承認使用情趣用品時會想著對方。其他訊息內容包括「我希望你在我房間裡」等。

趁丈夫外出 邀學生到家裡

根據男學生事後向警方供述內容，2022年11月，麥肯娜趁著律師丈夫外出打獵時，邀請男學生到家中，兩人從晚間6時半開始在客廳看電影，親吻後在沙發上發生性關係，隨後移至臥房持續至晚間10點，之後還一起洗澡。男學生直到晚間11點半才離開。

親友提供鐵證 女老師被捕

隨著校內流言四起，這段不倫關係跟著曝光。2022年12月，男學生友人將相關對話截圖交給校方，男學生母親也向警方提供證據，並表示看過老師傳給兒子的胸部照片，以及兒子回傳的不雅影片。

麥肯娜於2024年3月被捕，在法庭上痛哭承認一級性行為不當罪，被判2年緩刑、罰款700美元（約新台幣2.2萬元），並須登記為性犯罪者10年。

3個月後，麥肯娜就與丈夫搬到愛達荷州庫納市（Kuna）展開新生活，現年27歲的她已主動繳回教師執照，目前是否有工作不得而知。

尊重身體自主權，性侵害就是犯罪，請撥打110、113。