國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰軍機墜毀清邁「2飛行員喪生」！殘骸四散一片焦黑

▲▼泰軍機墜毀清邁「2飛行員喪生」！殘骸四散一片焦黑。（圖／翻攝X@ThaiArmedForce）

▲軍機墜毀清邁，殘骸四散。（圖／翻攝X@ThaiArmedForce，下同。）

記者吳美依／綜合報導

泰國皇家空軍（RTAF）一架AT-6雙座教練機今（29）日墜毀清邁府瓊通縣（Jom Thong），機上2名飛行員當場罹難。根據現場畫面，失事飛機機身嚴重損毀，被烈焰吞噬之後燒得焦黑，殘骸四散。

▲▼泰軍機墜毀清邁「2飛行員喪生」！殘骸四散一片焦黑。（圖／翻攝X@ThaiArmedForce）

《民意報》、《泰國民族報》等泰媒引述泰國皇家空軍發布資訊報導，上午10時30分，該軍機執行例行飛行訓練時，墜毀於清邁瓊通縣班懷芳村（Ban Huay Fang）一帶，緊鄰南奔府（Lamphun）班洪縣（Ban Hong），初步確認2名飛行員不幸喪生。

軍方正趕赴現場調查，除了掌控周遭安全狀況，也同步評估損害範圍並追查墜機原因。但由於失事地點位於偏遠山區，地形複雜使得救援隊伍進入困難重重，必須協調多個單位共同執行搜救任務。

▲▼泰軍機墜毀清邁「2飛行員喪生」！殘骸四散一片焦黑。（圖／翻攝臉書หน่วยกู้ภัยแม่โจ้）

▲▼軍方證實機上2名飛行員罹難。（圖／翻攝臉書หน่วยกู้ภัยแม่โจ้）

▲▼泰軍機墜毀清邁「2飛行員喪生」！殘骸四散一片焦黑。（圖／翻攝臉書หน่วยกู้ภัยแม่โจ้）

泰國軍方目前尚未說明墜毀的具體機型，但據部署狀況研判，失事飛機應為AT-6金剛狼（Wolverine）攻擊機。這款戰機主要部署於清邁空軍基地，目前該基地共有8架AT-6TH執行戰鬥與攻擊任務。

อัพเดตสถาการณ์ เป็นเครื่อง AT6 ฝึกบินของ ทอ มีนักบิน 2 คน เครื่องตกที่ บ้านห้วยม่วง ต.แม่สอย อ.จอมทอง ยืนยัน...

หน่วยกู้ภัยแม่โจ้ 發佈於 2026年1月28日 星期三
01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多新莊店停車場2/2起收費　業者：全台陸續導入
在地傻眼！　「10年未營業」神秘商旅將開幕
鍾欣怡嫁孫樂欣「遭強烈反對」！不顧勸阻披婚紗嫁了　12年後吐
黃仁勳抵台先發養樂多、三明治　停留四天「首站去剪頭髮」　
快訊／台股收盤大跌！　創史上單日最大量
賈永婕表示參選北市長「絕對不可能」　加碼一事「任期內不再開放

泰軍機墜毀清邁「2飛行員喪生」！殘骸四散一片焦黑

哥倫比亞28日發生一起嚴重墜機意外，一架載有15人的小飛機在起飛後不久突然失聯，隨後被發現墜毀於郊區山嶺。哥倫比亞民航局證實，機上包含13名乘客與2名機組人員在內，搜救後確認全數罹難，無人生還；死者名單中更包含一名現任國會議員金特羅（Diógenes Quintero）。

