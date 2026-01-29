泰軍機墜毀清邁「2飛行員喪生」！殘骸四散一片焦黑

▲軍機墜毀清邁，殘骸四散。（圖／翻攝X@ThaiArmedForce，下同。）
記者吳美依／綜合報導
泰國皇家空軍（RTAF）一架AT-6雙座教練機今（29）日墜毀清邁府瓊通縣（Jom Thong），機上2名飛行員當場罹難。根據現場畫面，失事飛機機身嚴重損毀，被烈焰吞噬之後燒得焦黑，殘骸四散。
《民意報》、《泰國民族報》等泰媒引述泰國皇家空軍發布資訊報導，上午10時30分，該軍機執行例行飛行訓練時，墜毀於清邁瓊通縣班懷芳村（Ban Huay Fang）一帶，緊鄰南奔府（Lamphun）班洪縣（Ban Hong），初步確認2名飛行員不幸喪生。
軍方正趕赴現場調查，除了掌控周遭安全狀況，也同步評估損害範圍並追查墜機原因。但由於失事地點位於偏遠山區，地形複雜使得救援隊伍進入困難重重，必須協調多個單位共同執行搜救任務。
▲▼軍方證實機上2名飛行員罹難。（圖／翻攝臉書หน่วยกู้ภัยแม่โจ้）
泰國軍方目前尚未說明墜毀的具體機型，但據部署狀況研判，失事飛機應為AT-6金剛狼（Wolverine）攻擊機。這款戰機主要部署於清邁空軍基地，目前該基地共有8架AT-6TH執行戰鬥與攻擊任務。
ซากเครื่องบินโจมตี AT-6 ของกองทัพอากาศ ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่านักบินสองคนปลอดภัยหรือไม่ pic.twitter.com/07fhTenRq8— thaiarmedforce (@ThaiArmedForce) January 29, 2026
อัพเดตสถาการณ์ เป็นเครื่อง AT6 ฝึกบินของ ทอ มีนักบิน 2 คน เครื่องตกที่ บ้านห้วยม่วง ต.แม่สอย อ.จอมทอง ยืนยัน...由 หน่วยกู้ภัยแม่โจ้ 發佈於 2026年1月28日 星期三
讀者迴響