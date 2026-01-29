泰軍機墜毀清邁「2飛行員喪生」！殘骸四散一片焦黑

哥倫比亞28日發生一起嚴重墜機意外，一架載有15人的小飛機在起飛後不久突然失聯，隨後被發現墜毀於郊區山嶺。哥倫比亞民航局證實，機上包含13名乘客與2名機組人員在內，搜救後確認全數罹難，無人生還；死者名單中更包含一名現任國會議員金特羅（Diógenes Quintero）。