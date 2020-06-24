印媒稱中國證實解放軍2死含1指揮官　衛星照曝坦克＋大砲

▲解放軍位於加勒萬河谷（Galwan Valley）的基地。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

印中軍方22日展開至少11小時馬拉松式談判，雙方同意避免衝突升級。不過，中國國防部今日聲稱責任全在印方。另外印媒指出，中方證實解放軍2名軍官死亡。而近期曝光的衛星照還可清晰見到，解放軍位於加勒萬河谷（Galwan Valley）的基地以及其他區域的坦克。

《印度時報》報導，中印軍隊15日晚間在加勒萬河谷對峙，最後演變成血腥衝突，印方起碼20人喪生。中方不願直接證實死傷人數；不過印媒指出，中國已向印媒透露解放軍2名軍官死亡，其中1人為指揮官。

根據《半島電視台》，卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員泰利斯（Ashley Tellis）認為，中國在拉達克地區（Ladakh）的最新進展使得印度面臨「痛苦的選擇」。

▲高格拉（Gogra）北邊可看到解放軍的坦克與大砲。（圖／路透）

衛星照片可見，印中衝突前幾天，中國在加勒萬河谷的行動似乎有所增加。加州明德大學蒙特雷國際研究學院「東亞防擴散項目」主任里維斯（Jeffrey Lewis）告訴《路透》，從衛星照來看，中國好像在河谷修建道路，可能在河上築壩。

▲中印實際控制線（LAC）衛星照。（圖／路透）

Maxar於5月22日衛星照還顯示，高格拉（Gogra）北邊可看到解放軍的坦克與大砲。另外加勒萬河谷也有解放軍的基地。

►二手票券豐富 你的生活～

►夏天就是要用SK-II神仙水呀!