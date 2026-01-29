　
地方 地方焦點

一封Email差點掏空公司！企業遭詐3370萬　嘉義警及時攔阻

▲▼ 嘉縣警偵破投資短劇影視版權詐財及變臉詐騙案 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉縣警偵破投資短劇影視版權詐財及變臉詐騙案 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

詐騙態樣層出不窮，嘉義縣警察局刑大科偵隊近期偵破投資短劇影視版權詐財案，被害人日前至刑大科偵隊報案，稱透過抖音交友進而加入LINE暱稱「Henry」、「陳玉書」並依照歹徒投資風華短劇影視版權，先後依照詐騙集團指示匯款1次及與詐騙集團自稱外派專員之車手面交2次，共計投入168萬元，後續詐騙集團仍持續要求被害人投入資金60萬，被害人驚覺有異遂報警求助，該局刑大科偵隊隨即成立專案小組偵辦。

員警請被害人配合實施誘捕偵查，與詐團聯繫相約面交60萬元，並於現場周邊埋伏，待車手出現與被害人接觸後即上前逮捕，並查扣收據、假證件、高鐵票、手機2部、新台幣3700元等證物，全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等移送嘉義地檢署並報請檢察官指揮偵辦建請羈押。

▲▼ 嘉縣警偵破投資短劇影視版權詐財及變臉詐騙案 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉縣警水上分局偵破成功攔阻民眾公司遭詐欺案 。（圖／記者翁伊森攝）

另嘉義縣警察局水上分局成功攔阻民眾公司遭詐欺案，民眾於公司上班時，檢視公司信箱收到顯示公司老闆姓名之mail郵件，內容稱：「工作需要，請收到訊息建立一個公司LINE群組，不要邀請其他人加入，他加入後再做安排」，公司真老闆加入群組後沒多久就遭踢出群組，群組中犯嫌即假冒公司老闆LINE暱稱，於群組中請民眾將公司會計邀請加入LINE群組，會計加入後犯嫌要求會計將公司戶頭內現有之金額截圖傳送給犯嫌。

會計不疑有他，便將公司美金及台幣帳戶內現有之金額截圖傳送給犯嫌，隨後犯嫌指示會計先將美金帳戶11.5萬美元匯至犯嫌提供之外國銀行，再將新台幣帳戶3,025萬4,270元依指示等候匯出，藉以騙取公司之新臺幣及美金外幣帳戶內現有金額。經該分局員警確認此手法係屬BEC詐騙(商業電子郵件詐騙BusinessEmailCompromise)，又稱「變臉詐騙」，是一種高度針對性的社交工程攻擊，詐騙者偽冒執行長、員工或供應商，透過欺騙性郵件誘騙員工匯款或洩露敏感資訊，由於不含病毒，極難被傳統防毒軟體偵測，是導致企業巨大經濟損失的主要網路犯罪手法；幸虧該局警方及民眾機警發現，成功攔阻詐騙金額新臺幣3,370萬4,270元。

▲▼ 嘉縣警偵破投資短劇影視版權詐財及變臉詐騙案 。（圖／記者翁伊森攝）

為擴大民眾關注反詐議題及提升民眾識詐意識，嘉義縣警察局於今(29)日辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，結合嘉義縣114年12月份詐欺情勢分析報告，彰顯該局打擊詐欺集團決心與作為，亦向縣民宣導防詐意識重要性，提升縣民識詐意識，守護民眾財產安全。

▲▼ 嘉縣警偵破投資短劇影視版權詐財及變臉詐騙案 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉縣警刑大隊長翁士閔說明近期案情成果 。（圖／記者翁伊森攝）

在打擊詐欺犯罪部分，114年本局執行4波全國同步打擊詐欺行動專案及114年度查緝集團詐欺成效共查獲詐欺集285團1,595人，查扣不法利得總值2億5,791萬7,249元。攔阻詐欺件數部分，統計114年度則有163件、8,820萬1,924元，較113年同期增加20件、565萬9,776元；在詐欺犯罪發生趨勢部分，根據打詐儀錶板分析，嘉義縣114年8-12月份詐欺案件受理數1105件，財損金額新臺幣2億8,109萬2,000元，與113年同期數據相比較，受理件數減少173件(-13.53％)、財損金額減少3億2,594萬8,000元(-53.69％)。

另以行政區統計，民雄鄉(37件)、太保市(23件)、朴子市(25件)、中埔鄉(17件)、大林鎮(17件)為高發地區；以詐騙手法分析，則以「網路購物詐騙」詐騙計67件最多(占30.18%)、「假投資詐騙」詐騙計36件次之(占16.21％)、「色情應召詐財」詐騙計29件再次之(占13.06％)，網路購物詐騙案件已有明顯竄升趨勢，位居高發案類冠軍，惟投資詐騙（含假交友投資）在財損部分依然位居各類手法首位，占財損總額76.71％，提醒民眾投資前務必謹慎查證，切勿輕信不實廣告，以免誤墜詐騙陷阱！

▲▼ 嘉縣警偵破投資短劇影視版權詐財及變臉詐騙案 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉縣警局長古瑞麟強調查緝詐騙不手軟 。（圖／記者翁伊森攝）

警察局除持續積極查緝車手、水房，並溯源追查核心成員、瓦解詐欺集團外，亦將加強與轄內金融機構、民間企業、社團、宗教團體、社區組織合作，共同防禦詐欺犯罪，並整合最新反詐資訊，針對不同族群進行識詐宣導，加強民眾識詐知能，守護縣民財產安全！

01/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

