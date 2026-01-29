　
國際

球迷逆向超車「1詭動作」對撞卡車7死！　撞成廢鐵拋飛影片曝



記者張靖榕／綜合報導

希臘PAOK足球俱樂部一行球迷開車跨國前往羅馬尼亞觀賽途中，卻在途中發生嚴重車禍。一輛載有10名球迷的廂型車在行駛途中逆向超車，疑似閃避不及與迎面而來的大型卡車正面相撞，造成7人死亡、3人重傷的慘劇。

▲希臘球迷在羅馬尼亞出車禍，7死3重傷。（圖／翻攝X）

▲希臘球迷在羅馬尼亞出車禍，7死3重傷。（圖／翻攝X）

為看球賽出車禍7死

這起事故發生於1月27日中午，地點位在羅馬尼亞卡蘭塞貝什（Caransebeș）郊區的DN6公路。當時球迷們乘坐廂型車行駛在雙向各僅一線道的路段，為趕行程跨越車道超車，原本已經要回到原車道了，車頭此時卻又拉回對向車道，直直與對向駛來的大卡車迎頭相撞，撞擊力道猛烈，廂型車當場解體，車內人員、物品連同被撞爛的廢鐵被拋飛至路面，整個過程被後方卡車的行車記錄器拍下。

遺體由C-130軍機運回希臘

綜合外媒報導，羅馬尼亞當局證實，共有7名PAOK球迷不幸罹難，死者年紀相當年輕，年齡最大的僅30歲。相關單位已安排以C-130軍用運輸機，將遺體送返希臘。事故發生的DN6公路過去曾多次發生重大交通事故，當地人甚至稱之為「死亡公路」。

疑似廂型車「車道維持輔助系統」釀禍

與廂型車對撞的卡車司機為波蘭籍，他事後向警方表示，當時自己正常行駛，卻突然看到廂型車逆向衝來，讓他完全來不及反應。他指出，自己已有34年駕駛卡車經驗，行駛里程超過100萬公里，從未遇過如此驚險的情況。

此外，有醫師轉述其中一名傷者的說法指出，廂型車在嘗試超車時，方向系統疑似發生異常，懷疑車輛的車道維持輔助系統鎖定方向盤，導致駕駛無法即時修正路線。不過，相關說法仍待釐清，事故確切原因仍由羅馬尼亞警方調查中，目前不排除人為疏失或駕駛突發身體狀況等可能性。

Fed利率不變！美股漲跌互見　台積電ADR漲近4美元
重磅！ESPN：字母哥準備離開公鹿　交易截止日將至

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

2歲男童回家找比特犬玩　30秒內遭咬死

2歲男童回家找比特犬玩　30秒內遭咬死

英國2歲男童里昂(Leon Dulia)與家人一同住在希臘，２周前才剛過生日，後來卻於自家後院遭所養的比特犬咬死。事發時，爸媽剛進門正忙著整理購買物品，沒想到男童跑去靠近被10公尺鍊子拴住的比特犬遭到攻擊，事發不到30秒就被咬死。

十年「山南」　歐豬五國起飛

十年「山南」　歐豬五國起飛

退休新天堂　亞洲2國上榜

退休新天堂　亞洲2國上榜

俄無人機闖羅馬尼亞領空　北約戰機急升空

俄無人機闖羅馬尼亞領空　北約戰機急升空

亞洲僅3國進榜　全球Top10美食榜單出爐

亞洲僅3國進榜　全球Top10美食榜單出爐

