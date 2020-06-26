　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最新民調6搖擺州全輸！　CNN：川普面臨「壓倒性敗選」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲川普6月20日到奧克拉荷馬州土爾沙市舉辦造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲CNN政治評論員認為，總統川普可能面臨「壓倒性」敗選結果。圖為川普6月20日到奧克拉荷馬州土爾沙市舉辦造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國11月將迎來2020年總統大選，《紐約時報》與錫耶納大學（Siena College）於25日公布最新民調顯示，現任總統川普在六個搖擺州（Swing State）的支持率都落後民主黨競爭對手拜登（Joe Biden）。CNN政治評論員西里札（Christopher Michael Cillizza）指出，除非未來5個月情勢劇變，否則川普將面臨「壓倒性敗選」的結果。

《紐約時報》與錫耶納大學25日上午公布六個搖擺州的最新民調，川普的支持率在密西根州（11%）、威斯康辛州（11％）與賓夕凡尼亞州（10％）都落後二位數的百分比，在北卡州（9％）、亞利桑那州（7％）與佛羅里達州（6％）也輸給拜登。

西里札指出，川普2016年在上述六州都取得勝利，如果根據民調數字，假設拜登在11月拿下這些地區，也保住民主黨上一屆大選獲勝的版圖，他將擁有333張選舉人票，贏過川普的205張。

▲▼獲得民主黨總統候選人提名資格的前副總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲西里札撰文分析前副總統拜登（Joe Biden）拿下各州的可能情況。（圖／路透）

西里札也引述昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）於24日公布的民調指出，拜登在俄亥俄州支持率46％，險勝川普的45％，如果他在此獲勝，將取得351張選舉人票；《得梅因紀事報》（The Des Moines Register）本月初的民調顯示，拜登在愛荷華州支持率44％，略勝川普的43％，若他拿下愛州，可獲得357張選舉人票。

西里札也引述昆尼皮亞克大學本月初公布的另一份民調指出，兩人在德州的支持率不相上下，但若拜登獲勝，將取得395張選舉人票，成為老布希（George H.W. Bush）總統1988年以426票擊敗對手杜卡基斯（Michael Dukakis）之後，最高的選舉人票數。

但是，德州上次支持民主黨總統候選人是1976年的卡特總統（Jimmy Carter），俄州與愛州2016年高度支持川普，共和黨也在2018年的選舉中保持優勢，在二州拿下州長寶座。西里札認為，儘管拜登不太可能在以上9州全勝，但最近一連串民調數字清楚顯示，這些州都在各自發揮作用；拜登也許無法拿下德州，但在當地自有出路，而川普將必須將一大筆錢投入電視廣告，鎖定這州的選票。

▲▼ 美國前副總統拜登及現任總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前副總統拜登（左）可望在11月大選對決現任總統川普（右）。（圖／達志影像／美聯社）

西里札也指出，如果拜登只贏了威斯康辛州、密西根州與賓州，並且保住希拉蕊（Hillary Clinton）2016年拿下的版圖，就能夠以278張選舉人票入主白宮。他提到，上述三州2016年大選之前，就有著支持民主黨候選人的長期歷史。

西里札寫道，目前情勢表明，拜登11月取得330張選舉人票的可能性很高，在現在這個「兩極又分歧，反對現任總統」的政治世界裡，此現象稱得上是「壓倒性」的結果。他認為，總統必須寄望未來5個月事態急遽改變，如果沒有的話，川普不僅會輸，如果根據現在情勢舉辦投票，甚至會「壓倒性」敗選。

►宣告川普11月出局還太早！　CNN曝關鍵：狂熱川粉能讓共和黨妥協

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
快訊／國5用路人注意！大雷雨襲「新北、宜蘭」　雨勢連炸1小時
「妳不是爸爸親生的！」基隆婦改嫁16歲女兒生父..17年綠帽
快訊／有狀況？指揮中心下午臨時記者會　公布「日籍女學生」最後
胡嘉嘉41歲暴斃..「政三代家世背景」曝光！生前爆2爭議遭房
快訊／曾與李進良傳過緋聞　名媛胡嘉嘉「酒後倒路邊」亡！享年4
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／美60％州新增病例數上升！德州單日飆破6000例「暫停重啟經濟」

前英相布萊爾：西方面對已崛起的中國　可能展開「輕度冷戰」

墨西哥7.4強震「升至10死」！知名度假海灘受創最慘　考古遺址也被破壞

瀕醫療崩潰！巴基斯坦黑市「血漿飆破11萬」　藥品、輸氧設備都被偷去賣

白宮國安顧問：美國終從「中國威脅」覺醒　被動又天真的日子結束了

影／坦尚尼亞礦工挖到2塊「超巨大稀有寶石」　售出秒成億萬富翁！

民主黨全國代表大會8月「接近全面虛擬」登場　直播拜登接受提名

《路透社》：數十名「共和黨前國安官員」擬公開表態挺拜登

曾演出2000部↑色情片！美「AV男星」被控性侵　最久坐牢90年

斥資369億！華為在英國設「光纖通訊」國際總部　提供400個就業機會

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

孔雀開屏...「寶可夢阿伯」又進化　64支手機抓寶！網：要怎麼看路？

懷孕母象吃下「食物炸彈」慘死 網心痛哀悼：生而為人我很抱歉

火箭少女正式解散！再穿《創造101》制服　「出道歌→告別曲」全體淚崩QQ

內灣4高中生戲水！跳下後失蹤　2人撈起時「緊抱彼此」送醫亡

超MAN！黃景瑜用單手舉起王嘉爾　住飯店怕偷拍..嘎嘎腦洞開：洗澡要帥帥的

斥資369億！華為在英國設「光纖通訊」國際總部　提供400個就業機會

傳川普欲打破40年慣例　終結國會審查軍售制

搭飛機別再指名喝果汁　空服員認證「這款飲料」：特別有甜味

梅根哈利簽「A咖演說公司」！1場演講至少3670萬入袋...恐加碼王室秘辛

鋒面發威！大雨猛炸日本九州　氣象廳提醒：需嚴防土石流

持啞鈴狂砸兒子「水泥封屍」藏家中！　「完美母親」誆失蹤…一通密報揭穿惡行

最新民調6搖擺州全輸！　CNN：川普面臨「壓倒性敗選」

空飄聖經！想讓北韓「充滿神的祝福」反遭告詐欺...創教牧師：甘願受罰

快訊／曾2次採檢陰性！　巴西總統：我可能已經感染新冠肺炎了

身體不適堅持辦婚禮…新郎隔天病逝「未篩檢就火化」　31賓客確診

一早看到2貂相擁躺籠內　網友留言「RIP」誤會大啦！

斥資369億！華為在英國設「光纖通訊」國際總部　提供400個就業機會

日環食吃太陽能「2部機組發電量沒了」！台電調查曝光：超前部署盤點供電調度

快訊／國5用路人注意！大雷雨襲「新北、宜蘭」　雨勢連炸1小時

486先生變臉「口罩俠」！艷陽曬出印記...網笑翻：不要亂修圖

湖南汨羅「端午經濟」也被疫情波及　遊客大減「更努力賣粽子」

搶地盤狂撒尿+散步分頭走！　2汪互看不爽上演宮鬥劇…男星好崩潰

假期來去東台灣享受慢步調生活！小木屋、古老菸樓　6間高質感民宿推薦

連假清境武嶺易壅塞　警現場交通指揮+遠端監控車流「雙管齊下」

靈蛇連續41年向帝爺公報到　南投天受宮靈蛇不怕生...不時向神明參拜

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

國際熱門新聞

英國50萬人全湧進這沙灘　官方急發重大事件

開心慶祝出生「鄰居抱抱樂」　40天男嬰染新冠肺炎死亡！

738萬藍寶堅尼　交車20分鐘就撞爛

祖孫3人溺斃自家後院　原因曝光

38℃ 極限馬拉松　女選手中暑亡

美女牙醫被錄到「走進前男友房」失蹤　2天後成箱屍

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

炸掉總統山？ 南達科他州長：我任內不允許

男友約會請吃海底撈　女方傻眼爆氣

美參議院院通過《香港自治法案》

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

變態媽「軟禁女兒26年」與腐貓屍同住　14年沒洗澡

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

海灘驚現「神祕行李箱」！少女拍抖音聞惡臭

更多熱門

相關新聞

NASA以「首位非裔女工程師」命名總部

NASA以「首位非裔女工程師」命名總部

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方「膝蓋壓脖」致死，掀起各地反種族歧視的示威遊行。美國太空總署（NASA）25日宣布，將以NASA史上首位非裔女工程師瑪麗·傑克森（Mary W. Jackson）之名，重新命名位於華盛頓特區的總部大樓，紀念她為NASA成功探索太空所作出的貢獻。

美60％新增確診上升　德州暫停重啟

美60％新增確診上升　德州暫停重啟

美眾院通過法案禁鎖喉　下步送參院

美眾院通過法案禁鎖喉　下步送參院

美估實際感染2400萬人：年輕人比例增

美估實際感染2400萬人：年輕人比例增

美國務卿拉攏歐盟抗中：北京是威脅

美國務卿拉攏歐盟抗中：北京是威脅

關鍵字：

北美要聞川普拜登美國

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

快訊／E奶名媛胡嘉嘉亡

英國50萬人全湧進這沙灘　官方急發重大事件

開心慶祝出生「鄰居抱抱樂」　40天男嬰染新冠肺炎死亡！

國道狂塞...林佳龍「驚天2句話」網暴怒

快訊／台61線蛋車深夜撞護欄　2人傷重不治

即／日女來台返國確診！同校生接電話嚇壞

今天「雷雨彈」襲　6縣市防極端高溫

連假到小琉球玩　她溺水亡

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

老媽真理冰箱！3張神照引萬人暴動

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

10年狂生9個孩子！29歲老公：我不會用避孕套~

更多

最夯影音

更多
金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！
奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面