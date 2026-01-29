　
國際

以色列總理手機鏡頭「貼紙遮好遮滿」　這張圖讓伊朗媒體嗨翻

記者吳美依／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）被拍到，手機鏡頭用貼紙完全遮蔽，相關畫面引發資安問題及間諜滲透的臆測。阿拉伯各國、尤其伊朗媒體及社群平台更是掀起一陣叫好，甚至不少人大讚伊朗駭客組織「漢達拉」（Handala）針對以色列高官的一系列活動。

納坦雅胡講電話　手機鏡頭被貼住

根據照片，納坦雅胡站在黑色轎車敞開的車門旁，左手靠著車頂，右手拿著手機講電話。他的智慧型裝置看似平凡，仔細觀察卻能發現，鏡頭都用膠帶或貼紙貼住。

Ynetnews引述以色列安全官員說法報導，鏡頭遮蔽是預防性安全措施，用以防止未經授權的拍攝或遠端監控，並非已遭駭客入侵的證據。此舉是總理辦公室加強安全措施的其中一環，現在所有進入大樓的手機都須接受類似保護措施，內閣部長與顧問們的手機也不例外。

▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／路透）

▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／路透）

阿拉伯世界熱議　大讚駭客組織

埃及媒體Youm7質問納坦雅胡為何要遮住手機鏡頭，同時指出最近幾周與幾月，多名以色列高官手機被駭。約旦媒體Rai Al‑Youm也提出類似質疑，並稱這個畫面「提升了關於數位安全與監控威脅的廣泛討論」。

沙烏地阿拉伯的天空新聞、黎巴嫩媒體Lebanon 24強調，這張照片強化了數位時代智慧型手機漏洞、資料外洩與隱私風險的公共討論。

阿聯酋媒體Aram News則下了聳動標題，「他遮住鏡頭是因為害怕間諜活動：納坦雅胡進入數位偏執期。」與伊朗官方有關的Press TV也在Telegram頻道分享照片並寫道，「漢達拉網路抵抗組織，顯然有了本月最佳員工」。

▼此前伊朗駭客組織針對以色列高官展開一系列行動。（示意圖／CFP）

▲▼網路駭客。（圖／CFP）

本月稍早，漢達拉宣稱已入侵前以色列司法部長夏克德（Ayelet Shaked）的手機，公開她穿軍服、與家人合照、參加社交活動及工作會議的照片。此前數周，該組織也宣稱攻破納坦雅胡幕僚長布拉維曼（Tzachi Braverman）手機，以及前總理班奈特（Naftali Bennett）Telegram帳號。

對抗高科技威脅　貼鏡頭成最後防線

資安專家指出，用實體貼紙遮蔽鏡頭，是對抗高科技威脅的低技術手段。在現代網路戰中，「零點擊攻擊」（zero‑click attacks）可在毫無警示的情況下啟動鏡頭與麥克風，而實體遮蔽物能確保鏡頭只拍到一片漆黑，即使駭客突破所有軟體防禦，仍能作為最後防線。

01/27 全台詐欺最新數據

