MAGA川粉大轉向「65%挺海外動武」　台灣、中國支持比例曝光

▲川普喊出美國優先政策，卻大力干預國際事務。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

最新民調顯示，美國總統川普「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者之中，高達65%支持軍事介入其他國家，顯示他們從過去強調美國優先、反對海外軍事介入的立場，轉而適應川普廣泛使用軍事力量的政策。

65%川粉支持外國動武 台灣比例曝光

根據民調，川普支持者對於軍事介入其他國家的支持度依序為伊朗（50%）、墨西哥（32%）、哥倫比亞（30%）、古巴（28%）、奈及利亞（27%）、中國（25%）、台灣（24%）、巴拿馬（22%）、格陵蘭（21%）及冰島（16%）。

而在那些自稱「MAGA共和黨人」的川普支持者之中，支持數字都進一步攀升。

儘管川普已經表明不會武力奪取格陵蘭，但21%川普支持者與26%MAGA共和黨人贊成這麼做，顯示超過1/4川普鐵粉會鼓勵總統攻擊北約盟友以達成他眼中的美國戰略需求。

▼川普支持者頭戴MAGA棒球帽。（圖／路透社）



美國優先大轉向 川粉仍然力挺

報導指出，儘管川普競選時反對「無止盡的戰爭」，並且誓言把重點放在國內事務，但他轉向干涉主義的情況不僅沒有惹怒支持者，還從MAGA基本盤那裡獲得強力支持。

無黨派智庫「庫克政治報告」（Cook Political Report）主編華特（Amy Walter）分析，「如果你相信川普的理論，也就是認為我們的目標是盡一切可能保護美國人，這也包括在特定地點剷除壞人，那麼這就是所謂的美國優先。」

她指出，川普支持者認為「短期軍事行動」與「長期駐軍」有所區別，「如果他明天說，要派地面部隊進駐中東或委內瑞拉，那將導致整個聯盟破裂。」

▼美國選民對川普2.0的政策走向抱持兩極看法。（圖／路透）



川普忽略國內事務？美國人看法兩極

整體而言，美國民眾對於川普的優先順序存在兩極看法。44%認為他過度關注國際事務而忽略國內問題，但59%川普支持者認為，他在國際議題上投入的時間恰到好處。

民調背景曝光

這份民調由《政客》（POLITICO）與Public First在1月16至19日，對2093名美國成人透過線上方式訪問而成。結果根據年齡、種族、性別、地理位置與教育程度進行了加權處理。抽樣誤差範圍為正負2個百分點。