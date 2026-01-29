　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

MAGA川粉大轉向「65%挺海外動武」　台灣、中國支持比例曝光

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普喊出美國優先政策，卻大力干預國際事務。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

最新民調顯示，美國總統川普「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者之中，高達65%支持軍事介入其他國家，顯示他們從過去強調美國優先、反對海外軍事介入的立場，轉而適應川普廣泛使用軍事力量的政策。

65%川粉支持外國動武　台灣比例曝光

根據民調，川普支持者對於軍事介入其他國家的支持度依序為伊朗（50%）、墨西哥（32%）、哥倫比亞（30%）、古巴（28%）、奈及利亞（27%）、中國（25%）台灣（24%）、巴拿馬（22%）、格陵蘭（21%）及冰島（16%）。

而在那些自稱「MAGA共和黨人」的川普支持者之中，支持數字都進一步攀升。

儘管川普已經表明不會武力奪取格陵蘭，但21%川普支持者與26%MAGA共和黨人贊成這麼做，顯示超過1/4川普鐵粉會鼓勵總統攻擊北約盟友以達成他眼中的美國戰略需求。

▼川普支持者頭戴MAGA棒球帽。（圖／路透社）

▲▼ 川普的支持者頭戴印有「讓美國再次偉大」字樣的棒球帽。（圖／路透社）

美國優先大轉向　川粉仍然力挺

報導指出，儘管川普競選時反對「無止盡的戰爭」，並且誓言把重點放在國內事務，但他轉向干涉主義的情況不僅沒有惹怒支持者，還從MAGA基本盤那裡獲得強力支持。

無黨派智庫「庫克政治報告」（Cook Political Report）主編華特（Amy Walter）分析，「如果你相信川普的理論，也就是認為我們的目標是盡一切可能保護美國人，這也包括在特定地點剷除壞人，那麼這就是所謂的美國優先。」

她指出，川普支持者認為「短期軍事行動」與「長期駐軍」有所區別，「如果他明天說，要派地面部隊進駐中東或委內瑞拉，那將導致整個聯盟破裂。」

▼美國選民對川普2.0的政策走向抱持兩極看法。（圖／路透）

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

川普忽略國內事務？美國人看法兩極

整體而言，美國民眾對於川普的優先順序存在兩極看法。44%認為他過度關注國際事務而忽略國內問題，但59%川普支持者認為，他在國際議題上投入的時間恰到好處。

民調背景曝光

這份民調由《政客》（POLITICO）與Public First在1月16至19日，對2093名美國成人透過線上方式訪問而成。結果根據年齡、種族、性別、地理位置與教育程度進行了加權處理。抽樣誤差範圍為正負2個百分點。

 
01/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

柬埔寨公布2025驅逐名單　台灣人數曝光

柬埔寨公布2025驅逐名單　台灣人數曝光

柬埔寨移民總局最新報告指出，2025年全年度共計驅逐1萬3557名外籍人員，其中台灣籍人士佔383人。柬國警方強調，近期持續加強執法力道，針對非法越境、人口販賣及網路詐騙進行嚴厲打擊。

路透：川普擬「空襲伊朗」慫恿推翻政權

路透：川普擬「空襲伊朗」慫恿推翻政權

關稅15%=台美FTA　財經網美：台灣傳產也要贏

關稅15%=台美FTA　財經網美：台灣傳產也要贏

伊朗：美國若動武　將打擊以色列特拉維夫核心

伊朗：美國若動武　將打擊以色列特拉維夫核心

美中注意力內轉　台灣應加速國防革新

美中注意力內轉　台灣應加速國防革新

關鍵字：

川普軍事美國優先民調台灣中國美中台

讀者迴響

