前英相布萊爾：西方面對已崛起的中國　可能展開「輕度冷戰」

▲英國前首相布萊爾（Tony Blair）的全球變革研究所24日推出報告，稱西方將面臨與中國展開「輕度冷戰」的局面。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

英國前首相布萊爾（Tony Blair）與其研究所24日表示，世界要面臨的並非「正在崛起的中國」，而是「已經崛起的中國」。西方面臨與中國展開「輕度冷戰」（Light Cold War）的局面，應該尋求互相合作，進一步與北京競爭，甚至在必要時刻與之對抗。

東尼．布萊爾全球變革研究所（Tony Blair Institute for Global Change）引述調查結果表示，在美國、英國與法國都有超過一半的人認為，中國是一股不利於世界的力量。中國在全球獲得的影響力，也意味著西方與中國面臨「輕度冷戰」，或者至少是大國競爭的局勢。

布萊爾說，「我們現在要面對的不只是崛起的中國，而是已經崛起的中國，而這個崛起是不可避免也正常的」。但他也指出，有鑑於中國與西方的深厚經濟關係，若直接使用二戰後的冷戰概念來類比是「誤導且危險的」。

▲研究所認為，美國有可能試圖遏止中國崛起。（圖／達志影像／美聯社）



研究所指出，美國很有可能試圖遏止中國的崛起，例如南海角力，甚至出現亞洲或全球的地緣政治競爭，但較不可能發生的情況是雙方合作、全面冷戰或軍事衝突。所方建議，為了應對「已崛起的中國」，西方應該尋求互相合作，藉此與北京展開競爭，在必要時刻與之對抗。

布萊爾表示，中國在全球各地的領導已經變得更具戰鬥性，同時也在國內鞏固共產黨手中的權力。他建議美國、歐洲與亞洲盟友合作，「我們將要與以下的現實共存，也就是當中國的行動與廣大國際社會的合理利益及價值觀衝突時，我們將在一些領域準備好對抗中國」。

《路透社》指出，中國的經濟與軍事力量在過去40年崛起，被視為近代最重要的地緣政治事件之一，與1991年蘇聯解體、結束冷戰並列。中國1979年時經濟規模比義大利更小，但開放外國投資並引入市場改革後，如今已成世上第二大經濟體，在人工智慧、再生醫學與導電聚合物（conductive polymers）等21世紀技術領域也占全球領導地位。

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