安潔莉娜裘莉傳「好萊塢式破產」　賣屋求變現

記者葉國吏／綜合報導

好萊塢一線女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）名義上早已離婚，卻仍為法國酒莊官司對簿公堂。近日她接連出售房產，引發圈內揣測，認為這場多年訴訟已讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。

官司還沒打完，現金卻在縮水

安潔莉娜裘莉與演員前夫「小布」布萊德彼特雖早在法律程序上解除婚姻關係，但圍繞兩人共同持有的法國Chateau Miraval酒莊，戰火始終未停。這樁涉及約5億美元的資產爭議，被八卦圈私下戲稱為「玫瑰酒戰爭」，成了拖垮雙方耐心與金錢的無底洞。

外媒近日披露，裘莉悄悄脫手一間位於紐約、屋齡偏高的老公寓。該物件當年她僅以49萬美元購入，如今以約180萬美元成交，表面看來是筆不錯的投資，但此舉仍被解讀為她正加速變現手中資產。

▲好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）與女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（圖／達志影像／美聯社）

洛城豪宅傳出待售，外界開始不安

不只如此，消息圈還傳出，裘莉可能計畫把位於洛杉磯、市值高達2,450萬美元的豪宅送上市場。連續處理不動產，讓不少人開始好奇，這位全球知名女星是否真的面臨現金流壓力。

報導分析，自2016年她提出離婚以來，真正耗時耗力的早已不是子女監護權問題——畢竟孩子們一一成年——而是與布萊德彼特之間，圍繞酒莊經營權與股份歸屬的漫長訴訟。

▲好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）與女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（圖／達志影像／美聯社）

不是沒錢，而是錢燒得太快

圈內人強調，裘莉並非「付不起帳單」，而是長年動用龐大的律師團隊應戰，法律費用高得驚人。有人形容，她在法庭上的支出，「就像把現金直接往營火裡丟」，再多身家也禁不起這樣消耗。

對外，裘莉對自己賣房的說法相當簡單，表示「一直想離開加州」，未來會把更多時間放在柬埔寨生活。不過私下說法則是，她帳戶縮水的速度遠超外界想像。所謂的「好萊塢破產」，並非流落街頭，而是少買幾棟豪宅、少一座私人島嶼；當六個孩子加上一場只為「不讓前夫分走一顆葡萄」的戰爭全數入帳，再耀眼的明星，也難免感到吃力。