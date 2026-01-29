　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗警告：美國若動武將祭空前打擊　轟炸以色列「特拉維夫心臟」

▲▼ 伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 哈米尼傳出已逃到地下掩體躲避可能的軍事打擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）高級顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）28日警告，美國若對伊朗發動任何形式的軍事攻擊，德黑蘭將視為全面開戰，並立即對以色列特拉維夫核心地帶展開「前所未有」的報復性打擊。

伊朗高官嗆聲：有限打擊只是幻想

沙姆哈尼以希伯來語在社群平台X發文寫道，「有限打擊不過只是幻想」，任何來自美國的軍事行動，「不論來源為何、規模多大」，都將被視為戰爭行為。他警告，伊朗將採取「迅速且前所未有」的回應，目標鎖定「侵略者、特拉維夫心臟地帶，以及所有支持侵略者的勢力」。

盧比歐：伊朗政權比過去更脆弱

▲▼美國總統川普搭乘空軍一號從達沃斯世界經濟論壇返回華府。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普未排除對伊朗動武。（圖／達志影像／美聯社）

美國國務卿盧比歐28日在參議院聽證會上表示，「伊朗政權現在比過去任何時候都更脆弱」，民眾對經濟崩盤感到憤怒，預期抗議活動可能再次爆發。他也提到，美國在中東地區部署3萬至4萬名軍力於至少8個據點，全都在伊朗數千架無人機和彈道飛彈的射程範圍內。

針對美軍增援中東的部署，盧比歐稱這是「聰明且謹慎的措施」，目的是確保區域內的美軍及盟友能夠防禦或反制潛在的伊朗攻擊。他強調，美國必須在該地區維持足夠武力作為防禦基礎，採取預防性保護措施的權利則掌握在總統手中。

伊朗總統啟動緊急機制　防高層遭暗殺

與此同時，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）已啟動緊急應變機制。根據英國《金融時報》，他27日和邊境省分省長會面時下令簡化官僚程序、加速基本物資進口，宣布「將權力下放至各省，讓省長能直接聯繫司法機關和其他組織自行決策」。分析認為，此舉似乎是為防範高層遭暗殺後政府仍能正常運作。

▲▼ 美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）。（圖／路透）

▲ 美軍航母林肯號（USS Abraham Lincoln）抵達中東。（圖／路透）

革命衛隊警告：恐危及荷莫茲海峽石油運輸

伊朗革命衛隊（IRGC）也對區域國家發出警告，稱若遭受新一輪攻擊，可能危及荷莫茲海峽石油運輸安全。革命衛隊海軍政治事務副部長阿克巴扎德（Mohammad Akbarzadeh）表示，「我們不想危害全球經濟，但美國及其支持者不能從針對伊朗的戰爭中獲益」。他補充，對伊朗「友好」的鄰國已被告知，若其領空、領土或水域被用於攻擊伊朗，將被視為「敵對」國家。

伊朗實彈軍演、美軍演習　雙方備戰

伊朗27日發布航行公告（NOTAM），宣布因在荷莫茲海峽附近進行實彈軍演而限制空域。公告指出，27日至29日期間，半徑5海里範圍內、地面至2萬5000英尺高度的空域將受到管制並具危險性。美國中央司令部空軍（AFCENT）也宣布，將在中央司令部責任區進行多日戰備演習，展示快速部署和持續作戰能力。

外交消息人士透露，區域國家正與伊朗和美國溝通以緩和緊張局勢，並警告川普政府，若德黑蘭認為華府試圖推動政權更迭、使國家面臨存亡威脅，可能攻擊整個地區的油氣設施。而美國已明確表示，在處理伊朗問題上，包括軍事行動在內的所有選項都在考慮範圍內。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

伊朗警告：美國若動武將祭空前打擊　轟炸以色列「特拉維夫心臟」

相關新聞

美中注意力內轉　台灣應加速國防革新

美中注意力內轉　台灣應加速國防革新

一月二十三日川普政府公布其國家防衛戰略（National Defense Strategy），這是繼去年底公布美國家安全戰略後，根據國安戰略的指導而在國防領域的展示。其基調與國安戰略完全一致：本土防衛與西半球優先，接著是印太區域，然後是歐洲、中東以及非洲。

批鄭麗文奴僕心態　張亞中要求「美國恩人說」道歉

批鄭麗文奴僕心態　張亞中要求「美國恩人說」道歉

川普又要打伊朗「傳因核談判卡關」

川普又要打伊朗「傳因核談判卡關」

美伊戰火引爆？　五角大廈「披薩指數」狂飆

美伊戰火引爆？　五角大廈「披薩指數」狂飆

點名南韓　美財長：國會批准前協議不存在

點名南韓　美財長：國會批准前協議不存在

