印度反華加劇！　德里3000家旅館「拒絕接待中國人」

▲中印對峙之下，印度民間掀起「抵制中國」聲浪。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

隨中印邊境衝突持續，印度國內的反華情緒也不斷高漲。據《印度斯坦報》報導，印度德里旅館和餐飲業所有者協會（DHROA）表示，由於業界對中國的行徑感到憤怒，協會內3000家旅館都會拒絕接待來自中國的客人。

DHROA秘書長Mahendra Gupta進一步表示，協會內的商家會同時使用中國貨，以響應印度全國貿易商總會（CAIT）日前宣布，要抵制中國商品的呼籲。

▲印度德里一旅館和餐廳經營者協會，向當地媒體表示不會接待中國遊客。（圖／截圖自印度斯坦報）

據了解，該協會成員包括德里全市約3000間，平價、經濟型的旅館，總共有7.5萬間客房，都會遵守DHROA指引，拒絕為中國旅客提供住宿。

但《印度斯坦報》報導也提到，自新冠肺炎疫情爆發後，印度3月起陸續實施封鎖措施，導致目前德里市內的旅館，都還未完全恢復營運。

中印邊境衝突自5月起升溫，6月15日驚爆3名印度官兵遭解放軍用亂石打死後，雙方衝突持續擴大，傷亡人數也眾說紛紜，有消息指印軍有17人喪命、解放軍有43人傷亡，而印媒印度電視台（Indai TV）指解放軍在衝突中，共有5人死亡、11人受傷，並聲稱來源是引用陸媒《環球時報》。

印度國家旅遊部數據顯示，2017年，中國大陸共有1.3億人次出境旅遊，其中僅有25萬人前往印度旅遊。陸媒報導認為，這可能與中國網路上，對於印度社會的負面形象報導有關。

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