快訊／馬斯克證實！　特斯拉Model S、X正式停產

▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）於28日證實，將正式結束旗下兩大經典車款Model S與Model X的生產，未來將把位於加州佛利蒙（Fremont）的工廠生產線進行全面改造，轉而投入生產Optimus人型機器人，象徵特斯拉將從傳統電動車製造商邁向新的里程碑。

經典型號「光榮退役」 馬斯克：想買要趁現在

根據《路透社》等外媒報導，馬斯克在28日的公司第四季財報電話會議上表示，是時候讓Model S和Model X畫下句點。

馬斯克形容這兩款車型將迎來「光榮退役」（honorable discharge），並直接向消費者喊話，「如果你有興趣購買Model S或Model X，現在就是下單的最後時機。」

▲特斯拉Model X。（圖／翻攝自Tesla）



Model S與Model X是特斯拉僅次於初代Roadster之後最長青的車款。特斯拉於2012年推出Model S轎車，並於三年後發表Model X休旅車。然而，隨著全球電動車市場競爭加劇，這兩款高價位車型近年來頻頻降價以應對挑戰。

目前 Model S在官網的起售價約為9.5萬美元，Model X則約為10萬美元。不過，馬斯克並未說明，將從何時開始全面停止生產。

▲特斯拉小改款Model S。（圖／ETtoday資料照）



營收首見年度下滑 策略重心轉向AI機器人

隨著銷售結構改變，平價車款Model 3與Model Y已成為特斯拉絕對的主力。數據顯示，去年特斯拉159萬輛的總交付量中，這兩款車型就佔了97%，起售價分別僅約3.7萬與4萬美元。

特斯拉在28日的財報中也揭露，公司出現了有紀錄以來首次的年度營收下滑。面對銷量衰退的壓力，馬斯克試圖將市場焦點從傳統電動車，轉移到自動駕駛車與人型機器人領域。

儘管這些新業務目前幾乎尚未產生收益，但特斯拉正全力開發Optimus機器人，目標是打造出一款能處理工廠作業、甚至是居家看護的雙足智慧機器人。

佛利蒙工廠大改造 拚年產百萬台 Optimus

馬斯克指出，特斯拉計畫在本季發表第三代Optimus機器人，這將是首個為了「大規模量產」而設計的版本。為了騰出空間，佛利蒙工廠現有的S與X生產線將被汰換，改建為一條具備年產100萬台Optimus能力的生產線。

馬斯克強調，由於Optimus是完全不同的產品，現有的汽車供應鏈幾乎無法與機器人共用，「這是一個全新的供應鏈。」此外，他也預告特斯拉將增加佛利蒙工廠的人力編制，以大幅提升整體產出，正式開啟機器人量產時代。