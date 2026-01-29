韓保守派分裂！前黨代表韓東勳遭「開除黨籍」　涉動員家屬洗輿論

▲南韓在野黨國民力量前黨代表韓東勳，因涉操縱輿論，慘遭黨中央祭出除名處分。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨「國民力量」今（29）日召開最高委員會，正式拍板開除前任黨代表韓東勳的黨籍，理由是其與家屬涉嫌以黨員名義在官網留言板操弄輿論、羞辱尹錫悅夫婦。在距離地方選舉僅剩4個多月之際，韓東勳正式失去黨籍，未來5年內不得再入黨，也無法以國民力量名義參選，保守派面臨分裂危機。

根據《韓聯社》報導，國民力量最高委員會29日上午就黨中央倫理委員會先前針對韓東勳作出的「除名」處分進行表決，最終依原案通過，距離倫理委員會本月13日作出處分決定僅經過16天。黨內指出，倫理委員會已認定韓東勳家屬涉及所謂「黨員留言板輿論操弄」，因此決定給予最嚴厲的紀律處分。

國民力量指出，除名效力自最高委員會決議通過後立即生效，後續將正式通知當事人。由於除名屬於最高層級的黨紀處分，韓東勳未來5年內若無最高委員會另行同意，將不得重新申請入黨，等同無法以國民力量黨員身分參加地方選舉、國會議員補選，甚至也無法競選下一屆總統大選。

此一強硬決定，也讓黨內親韓派與現黨中央之間的矛盾全面攤牌。原本黨中央曾因部分國會議員表達疑慮，一度暫緩將除名案送交最高委員會表決，後來又因現任黨代表張東赫進行絕食抗議，導致該決策延宕近2週，如今仍選擇拍板定案，外界普遍解讀為國民力量內部權力鬥爭已走向頂點。

回顧韓東勳的政治歷程，他在2023年12月入黨後，隨即被推舉為國民力量非常對策委員長，從尹錫悅政府首任法務部長，迅速躍升為執政黨領導層核心人物。儘管在2024年4月10日國會選舉失利後一度下台，但又在隨後的全黨大會上高票當選黨代表，聲勢一度看漲。

然而，隨著他與尹錫悅在多項議題上公開衝突，特別是圍繞金建希特檢案的分歧浮上檯面，黨政關係持續惡化，加上戒嚴後政局動盪，最終導致其辭去黨代表職務，並在本次「黨員留言板」爭議中遭到除名，政治生涯陷入最大危機。