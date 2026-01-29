　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義犬隻遭新型山豬吊困住　家畜所呼籲勿非法設陷阱

▲▼ 嘉縣查獲新型「雙彈簧」山豬吊　家畜所警告：違法設置移送法辦 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉縣查獲新型「雙彈簧」山豬吊　家畜所警告：違法設置移送法辦 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所(家畜所) 近日接獲民雄鄉松山村民眾通報犬隻救援，動物管制隊人員到場後發現犬隻竟受困於非法設置的新型山豬吊，該裝置殺傷力驚人，甚至可能危及民眾安全。家畜所嚴正呼籲民眾切勿違法設置，一旦查獲將依法移送法辦。

▲▼ 嘉縣查獲新型「雙彈簧」山豬吊　家畜所警告：違法設置移送法辦 。（圖／嘉義縣政府提供）

為保護動物，嘉義縣政府推動「獸鋏淨空嘉園專案」自109年迄今已邁入第6年，與善心山友與動保相關團體及人士共同合作查獲捕獸鋏與山豬吊已超過400具。然而，依據家畜所114年資料顯示，動物因山豬吊、獸鋏受傷的救援案件約40件，占整體動物救援案件的13.11％，顯示非法山豬吊及獸鋏問題依然嚴峻。

本案設置的山豬吊結合捕獸鋏功能、殺傷力更強、更大、更堅固，讓管制隊人員一時不知如何拆解，最終出動油壓剪才即時救助受困犬隻。目前家畜所已鎖定特定人士，積極查辦中，且為避免其他動物受害，已完成該區域搜索。

新型山豬吊採用加寬踏板與雙彈簧設計，踏板面積24公分，比舊型大約4公分，彈力更強，動物不小心觸發，鋼索會瞬間緊縮，束縛力遠高於傳統山豬吊，幾乎無法掙脫，常造成劇痛、重傷，甚至肢體壞死。此外，多數新型山豬吊加裝逆止器，鋼索只能越拉越緊、無法回退。若救援時未先解除逆止器就直接剪斷鋼索，束環仍可能卡在肢體上，反而增加二次傷害與處理難度。

▲▼ 嘉縣查獲新型「雙彈簧」山豬吊　家畜所警告：違法設置移送法辦 。（圖／嘉義縣政府提供）

家畜所說，救援現場處置重點應先穩定動物、降低掙扎風險，並確認逆止器位置，以專用插銷或工具解除逆止器使鋼索得以退回，再視情況搭配油壓剪等器具分段減壓拆解，並同步進行傷口處理及後送評估。

家畜所長林珮如表示，依動物保護法規定，非法使用山豬吊與捕獸鋏捕抓動物可開罰1萬5,000元至7萬5,000元，如造成動物死亡或肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最重可處2年有期徒刑併科200萬元罰金；如造成保育類野生動物死亡，依野生動物保育法則可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬罰金。

▲▼ 嘉縣查獲新型「雙彈簧」山豬吊　家畜所警告：違法設置移送法辦 。（圖／嘉義縣政府提供）

家畜所提醒，這次陷阱結構複雜且具高度危險性，民眾切勿自行拆除。若有發現類似情形，請依「拍照錄影、定位、撥打1959動物保護專線」三步驟通報，由專業人員到場處置，以確保人員與動物安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「老江」店長領141萬年終　驚履歷量增2成
京星飲茶「吃到蟑螂屍體」　衛生局稽查揪2缺失
威力彩7.7億！銀行員集資砸5.6萬包牌
黃金存摺「1日過3關」衝天價　老手直喊：冷靜
洪榮宏傳與嫩妻鬧婚變、岳母輕生未遂　最新情況曝…認：很緊繃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南舊制勞退提撥近百分百！市府籲企業按月足額提撥保障勞工退休權益

「食」尚新聲代發聲！　 台南健康飲食小主播勇奪全國佳績

早篩檢早治療！　太保衛生所2月1日免費癌症篩檢送百元禮券

學童健康再升級！台南教育局成立「午餐保健科」　專責營養與校園防疫

嘉義燈會首創多元帳體服務站 　免費衛生棉輪椅嬰兒車全配備

高虹安上任3年　守護勞權力挺青年

讓愛即時　「集食送愛」號召全民為嘉義弱勢家庭加菜

嘉義犬隻遭新型山豬吊困住　家畜所呼籲勿非法設陷阱

一封Email差點掏空公司！企業遭詐3370萬　嘉義警及時攔阻

高雄春節「垃圾清運」時間表出爐　5大危險物品處理方式一次看

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

台南舊制勞退提撥近百分百！市府籲企業按月足額提撥保障勞工退休權益

「食」尚新聲代發聲！　 台南健康飲食小主播勇奪全國佳績

早篩檢早治療！　太保衛生所2月1日免費癌症篩檢送百元禮券

學童健康再升級！台南教育局成立「午餐保健科」　專責營養與校園防疫

嘉義燈會首創多元帳體服務站 　免費衛生棉輪椅嬰兒車全配備

高虹安上任3年　守護勞權力挺青年

讓愛即時　「集食送愛」號召全民為嘉義弱勢家庭加菜

嘉義犬隻遭新型山豬吊困住　家畜所呼籲勿非法設陷阱

一封Email差點掏空公司！企業遭詐3370萬　嘉義警及時攔阻

高雄春節「垃圾清運」時間表出爐　5大危險物品處理方式一次看

賴清德的「脫中入北」已經成為笑話

新店男家門口宰殺小動物！他自曝是「果子狸」　還拿肉塊給警看

行政院會討論移工涉詐、土方去化　蘇俊賓籲前置作業須周延

旅外第一站選軟銀揭原因　徐若熙點名最想對決「最帥打者」柳田悠岐

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

網紅美食景點常踩雷？　5大旅遊陷阱「萌寵互動也上榜」

警查情色場所「扣保險套」惹議　疾管署發函檢警：請審酌防疫

以為打死了！泰男童遭阿嬤31歲小男友「棄屍深山」　奇蹟撿回一命

達美樂「披薩體驗營」寒假回歸　親子手作DIY每人399元

旅日新篇章！徐若熙正式披軟銀戰袍　希望3年後挑戰大聯盟

【講一句被打？】運將喊「關門小力點」 遭2兄弟拖下車痛毆

地方熱門新聞

春節9天連假矯正署不打烊　署長視察基層守護安全

爭搶春節商機　「大江」好康齊發

立百病毒境外風險升溫！黃偉哲籲入境民眾提高警覺

「桃小巴」新增10條路線　2/1起上路

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

移民署桃園站　力推新住民獎助學金

70億補助恐斷炊、126案受影響台南建設不能成政治犧牲品

彩券行刮出百萬大獎 　男喜領超級年終

桃園加強防疫！154家養禽場全力阻擋禽流感擴散

「要幫妳綁頭髮嗎？」電梯突遭搭話網友提醒南紡逛街民眾注意

男子潛入山區農場偷走9.16公斤電纜線遭警查獲法辦

南消東門分隊自研人員管制APP勇奪市府創新競賽特優

喝酒別賭命　東港警2/2加強取締酒駕

高雄春節「垃圾清運」時間表出爐

更多熱門

相關新聞

南聯針織廠暖心捐贈嘉義獨居長者

南聯針織廠暖心捐贈嘉義獨居長者

南聯針織廠股份有限公司秉持關懷社會的精神，在寒冬時節捐贈毛帽、脖圍、領巾等禦寒用品，提供嘉義縣社會局轉贈給本縣造冊之獨居長者。嘉義縣社會局今27日回贈感謝狀，感謝南聯針織廠董事長林其田為長輩送上溫暖與祝福。

嘉義縣開放申請免費輔助扶手　800戶長者受惠

嘉義縣開放申請免費輔助扶手　800戶長者受惠

嘉義住宿長照補助申請3/2截止別錯過

嘉義住宿長照補助申請3/2截止別錯過

春節應景食品抽驗結果出爐　嘉義48件全數合格

春節應景食品抽驗結果出爐　嘉義48件全數合格

嘉義縣府推動鐘樓廣場景觀再造　預計116年完工

嘉義縣府推動鐘樓廣場景觀再造　預計116年完工

關鍵字：

嘉義縣山豬吊動物保護違法捕獸救援

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面