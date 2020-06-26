惡搞核酸檢測結果　陸男發網：還有救嗎？...公安找上門下場出爐

▲河北平泉一男子偽造核酸檢測訊息並上傳網路，造成恐慌。（圖／取自河北平泉公安官方帳號）

記者陳政錄／綜合報導

大陸北京市近日疫情復發，不少地區因此展開大篩查，但河北平泉有一名男子日前從北京返回後，卻為了惡作劇，將自己新冠病毒核酸檢測報告上的「陰性」改為「陽性」，還將圖片發上網，配上文字「我就想問一下，還有救嗎？」不只引起親友恐慌，也讓大陸公安找上門，最後依法予以行政拘留5日。

《央視》報導，日前河北平泉警方通報，22日當地雙興家園二期社區有居民分別報警，指稱該小區有名男子趙某，在微信朋友圈上，發佈有核酸檢測為陽性的檢驗報告圖片。

▲北京近日進行大規模核酸檢測，排查潛在風險，到晚上都還在進行。（圖／記者任以芳攝）

經警方查核並找上門後，趙某才坦承，自己15日從北京返回平泉，17日到醫院做核酸檢測後，為了和朋友惡作劇，用手機修圖軟體，將18日拿到的檢測結果由「陰性」改為「陽性」。

他當時還配上文字「我就想問一下，還有救嗎？這群人折騰我一下午了！」發布在社交軟體微信的朋友圈中。

報導稱，經過教育後，趙某深刻認識到自己發布虛假信息的危害性，並寫下了悔過書；最後，他因傳播虛假訊息擾亂公共秩序，被平泉市公安局依法予以行政拘留5日。

事實上，近日由於北京疫情復發，中共中央在加碼防控的同時，也積極徹查「不實訊息」。北京市公安局25日透露，繼6月19日公安局發布編造傳播涉疫謠言典型案例以來，近日官方又連續查處相關案件14起，依法處理違法犯罪人員10名。

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