墨西哥7.4強震「升至10死」！知名度假海灘受創最慘　考古遺址也被破壞

▲墨西哥南部瓦哈卡州（Oaxaca）於當地時間23日上午10時29分發生規模7.4淺層地震，災情嚴重。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

墨西哥南部瓦哈卡州（Oaxaca）於當地時間23日上午10時29分發生規模7.4淺層地震，震源深度26.3公里。當局24日證實，死亡人數已經攀升至10人。據悉，知名觀光景點瓦圖爾科海灘（Huatulco Beach）與附近區域受創最為嚴重，包括4處考古遺址在內的歷史遺跡也受到破壞。

《路透社》報導，瓦哈卡州州政府24日發布聲明表示，昨日強震累計造成10人死亡，許多教育中心與歷史遺跡也遭到破壞，包括4處考古遺址。州長穆拉特（Alejandro Murat）也在推特上表示，大約117座城市與5000多間房屋受到影響。據悉，受創最嚴重的是瓦圖爾科海灘與周邊地區。

▲強震過後，居民開始清掃殘骸，估算損失。（圖／路透）



瓦州許多工作人員與居民開始清掃瓦礫殘骸，估算損失，較簡陋社區的住戶甚至得在廢墟中尋找財物與家當。瀕太平洋小鎮拉克魯塞奇塔（La Crucecita）居民羅梅羅（Vicente Romero）說，「一切都被破壞了，整間房子都被奪走了。我們一生所做的一切都不見了。」

▲這一次強震就連首都墨西哥城都能感受到搖晃。圖為瓦哈卡州歷經強震後的街景。（圖／路透）



雖然瓦州承受最嚴重的破壞，但強震威力就連400多公里以外的首都墨西哥城都能感受到，高樓搖晃把數千人嚇得跑到大街上，最終導致大約30棟建築物受損，部分民眾甚至必須撤離。居民普里瑟（Aura Preisser）搬遷時說，「這間公寓一直都是我的家，這裡是我出生長大的地方，我所有的回憶都在這裡。如果我失去它，我不只是失去了唯一的家，也失去了我心中的很大一部分。」

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