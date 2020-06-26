川普要求最高法院廢除「歐巴馬健保」　裴洛西怒批：不可理解的殘忍

▲俗稱「歐巴馬健保」的美國《平價醫療法案》受到自由派人士歡迎。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

俗稱「歐巴馬健保」（Obamacare）的美國《平價醫療法案》一直是共和黨的眼中釘，川普政府25日再度要求最高法院廢除該法案，並指法案中「強制個人醫療保險」是違憲的，就必須刪除法案的其餘部分。這也讓眾議院議長裴洛西怒批，想在疫情期間廢除此法是非常殘忍的行為。

歐巴馬時代的《平價醫療法案》（Affordable Care Act）又被美國人稱為「歐巴馬健保」，是自由派民主黨力推的健保政策，但卻被保守派共和黨視為眼中釘。2017年12月「歐巴馬健保」中的個人強制納保的罰金規則被廢除，2019年12月聯邦上訴法院裁定「強制納保條款」違憲，卻未說明是否要廢除整部法律。

▲川普一直將「歐巴馬健保」視為眼中釘。（圖／路透）



川普政府25日再度要求最高法院裁定，是否廢除該法案，若是大法官同意，那麼大約會有2000萬美國人會失去保險，既存的權益也將失效。總檢察長弗朗西斯科（Noel Francisco）在訴狀中指出，自2017年強制納保的罰金取消後，要求人們購買保險的規定就不再有效，「個人強制令不能和法案的其他部分劃分開來。」

裴洛西（Nancy Pelosi）立刻發出聲明表示，「川普總統和共和黨人在新冠病毒危機期間，試圖剝奪《平價醫療法案》的保護和利益，是一種不可理解的殘忍。」

儘管廢除此項法案的想法在保守派中很受歡迎，但一些共和黨人士認為，在現階段艱困選情之下，若是處理不當會發生嚴重的政治後果。而法律專家也指，這項提案過關的機率不大，因為2012年支持這項法案的大法官，目前也都還在最高法院中。

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